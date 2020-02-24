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Пике: Барселону нельзя назвать фаворитом Лиги Чемпионов, но у нас есть шанс на победу

Лига Чемпионов
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И шансы эти не очень велики

Пике: Барселону нельзя назвать фаворитом Лиги Чемпионов, но у нас есть шанс на победу
UA-Футбол
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Накануне матча против "Наполи" пресс-конференцию посетил Херард Пике. По его мнениею, на сегодняшний день каталонцов не назовешь фаворитом турнира.

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"Наполи" - команда, которая в последнее время серьезно прибавила. Нас ждет очень тяжелый матч. Они обыграли "Ювентус" и "Ливерпуль", а потому, чтобы избежать излишнего беспокойства впоследствии, нам нужен хороший результат уже в первом матче.

Нас нельзя назвать фаворитами этой Лиги чемпионов, хотя я убежден, что у нас есть шанс на победу. Но сначала надо позаботиться о "Наполи". Пробьемся в следующий раунд, а там посмотрим", - цитирует защитник пресс-служба УЕФА.

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Начало завтрашнего противостояния в 22:00.

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В статье: Херард Пике Барселона Наполи (Неаполь)
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