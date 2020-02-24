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Лэмпард: Глубоко уважаю Баварию, они способны выиграть эту Лигу Чемпионов

Лига Чемпионов
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Но это не значит, что "синие" сдадутся без боя

Лэмпард: Глубоко уважаю Баварию, они способны выиграть эту Лигу Чемпионов
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими мыслями накануне завтрашней игры против "Баварии".

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"Это спаренные матчи. В обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены.

Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей "Баварии", это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всем.

"Бавария" может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в бундеслиге. Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю "Баварию". Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить", - цитирует англичанина сайт УЕФА.

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Отметим, что начало завтрашнего поединка в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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