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Лэмпард: Глубоко уважаю Баварию, они способны выиграть эту Лигу Чемпионов
Но это не значит, что "синие" сдадутся без боя
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими мыслями накануне завтрашней игры против "Баварии".
"Это спаренные матчи. В обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены.
Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей "Баварии", это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всем.
"Бавария" может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплоченная команда, не зря она лидирует в бундеслиге. Этот клуб, который преодолевает трудности за счет силы и организации. Глубоко уважаю "Баварию". Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов. Но наша работа заключается в том, чтобы попытаться ее остановить", - цитирует англичанина сайт УЕФА.
Отметим, что начало завтрашнего поединка в 22:00.