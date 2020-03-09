Интер снял свою команду с Юношеской ЛЧ - всему виной коронавирус

Коронавирус в очередной раз вносит коррективы в футбольный мир. На этот раз он затронул Юношескую Лигу Чемпионов.

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Как сообщает официаильный сайт миланского "Интера", их юношеская команда прекращает свое участие в турнире. Они должны были сыграть с "Ренном" 11-го марта. Им будет засчитано техническое поражение.

Напомним, что матчи Лиги Чемпионов с участием итальянских команд будут проходить без зрителей.

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