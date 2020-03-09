Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер снял свою команду с Юношеской ЛЧ - всему виной коронавирус
Главное, чтобы подобное не произошло со взрослыми итальянскими командами
Коронавирус в очередной раз вносит коррективы в футбольный мир. На этот раз он затронул Юношескую Лигу Чемпионов.
Как сообщает официаильный сайт миланского "Интера", их юношеская команда прекращает свое участие в турнире. Они должны были сыграть с "Ренном" 11-го марта. Им будет засчитано техническое поражение.
Напомним, что матчи Лиги Чемпионов с участием итальянских команд будут проходить без зрителей.
Читайте такжеОфициально: Один из матчей Лиги Чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Интер"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...