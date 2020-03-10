  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лейпциг - Тоттенхэм. Где смотреть видео онлайн матча ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейпциг - Тоттенхэм. Где смотреть видео онлайн матча ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Где 10.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Ред Булл Арене

Лейпциг - Тоттенхэм. Где смотреть видео онлайн матча ЛЧ
Новина українською

Впервые в своей истории "Лейпциг" может выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и для этого есть все возможности. Для Нагельсмана будет символичным, уверенным шагом победа над Моуриньо. Либо, как минимум, необходимо сохранить преимущество первого матча (победа "быков" в Лондоне 1:0). "Тоттенхэм" сейчас на спаде, а может даже в кризисе, грузно и неловко выглядят "шпоры", хотя всегда способны на чудо, как было в прошлом сезоне.

Подробнее о матче Лейпциг - Тоттенхэм читайте в отдельном материале.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)

Лейпциг - Тоттенхэм

первый матч 0:1

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Также поединок в прямом эфире покажут:

  • Соединенное Королевство - BT Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live
  • Германия - Sky Go, TeleClub Sport Live, Sky Sport 2/HD
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+
  • Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Швеция - Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Дания - Viaplay Denmark, TV3+ HD
  • Венгрия - M4 Sports
  • Египет - beIN SPORTS CONNECT
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN en Vivo, TNT USA, TUDN USA, B/R Live, Univision NOW, UniMás, Watch TNT

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...