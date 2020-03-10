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Лейпциг - Тоттенхэм. Где смотреть видео онлайн матча ЛЧ
Где 10.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Ред Булл Арене
Впервые в своей истории "Лейпциг" может выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и для этого есть все возможности. Для Нагельсмана будет символичным, уверенным шагом победа над Моуриньо. Либо, как минимум, необходимо сохранить преимущество первого матча (победа "быков" в Лондоне 1:0). "Тоттенхэм" сейчас на спаде, а может даже в кризисе, грузно и неловко выглядят "шпоры", хотя всегда способны на чудо, как было в прошлом сезоне.
Подробнее о матче Лейпциг - Тоттенхэм читайте в отдельном материале.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)
Лейпциг - Тоттенхэм
первый матч 0:1
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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
- UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Соединенное Королевство - BT Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live
- Германия - Sky Go, TeleClub Sport Live, Sky Sport 2/HD
- Испания - Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+
- Франция - RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Швеция - Viaplay Sweden, Viasat Sports Premium
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Дания - Viaplay Denmark, TV3+ HD
- Венгрия - M4 Sports
- Египет - beIN SPORTS CONNECT
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
- Австралия - Optus Sport
- Канада - DAZN
- США - TUDN en Vivo, TNT USA, TUDN USA, B/R Live, Univision NOW, UniMás, Watch TNT
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