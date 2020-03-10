Лейпциг - Тоттенхэм. Где смотреть видео онлайн матча ЛЧ

Впервые в своей истории "Лейпциг" может выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и для этого есть все возможности. Для Нагельсмана будет символичным, уверенным шагом победа над Моуриньо. Либо, как минимум, необходимо сохранить преимущество первого матча (победа "быков" в Лондоне 1:0). "Тоттенхэм" сейчас на спаде, а может даже в кризисе, грузно и неловко выглядят "шпоры", хотя всегда способны на чудо, как было в прошлом сезоне.

Подробнее о матче Лейпциг - Тоттенхэм читайте в отдельном материале.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг, Германия)

Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)

Лейпциг - Тоттенхэм

первый матч 0:1

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матча.

Также поединок в прямом эфире покажут: