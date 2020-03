РБ Лейпциг и компания - объявлена команда недели Лиги Чемпионов

Официальный сайт УЕФА подвел итоги недели Лиги Чемпионов. Была названа сборная 11 лучших футболистов.

Отметим, что больше других отметились игроки "РБ Лейпцига" - 5 представителей. Также два футболиста от "Валенсии" и "Атлетико" и по одному от "Аталанты" и "ПСЖ".

