Александр Головко о голе Баварии в ворота Динамо: Если бы был VAR - Эффенберг не забил бы

Вчера столько исполнилось от дня первого матча 1/2 Лиги чемпионов 1999 года "Динамо" - "Бавария" (3:3).

С того матча тогдашнему либеро "Динамо" Александру Головко досталась футболка форварда немцев Карстена Янкера.

Ну, впереди еще был второй матч. У нас были моменты и мы могли по крайней мере его не проиграть. Но сложилось так, как сложилось.

Последние 15-20 минут тот напор, который Бавария оказывала на нас, мы не выдержали. Конечно, там была моя ошибка на последних минутах, когда Янкер забивал. Но это был результат игры всей команды - и нашей, и соперника.

Александр Головко желает, чтобы для украинских клубов было больше матчей полуфинала Лиги чемпионов.

Сейчас это выглядит как некая легенда, не веришь, что играл там на таком уровне и выполнял такой объем работы. Посмотреть на трибуны, на каждого футболиста, против которого играли и с которым я играл... Очень качественный матч, его следует пересматривать.

Знаете, я смотрю моменты и переживаю! Он момент у Белькевича, но забить там было очень трудно.

А штрафной Эффенберг "нарисовал". Можно было не ставить! Видимо, у Саши Шовковского есть вопросы к "стенке", но необязательно ставить этот штрафной. Если бы был VAR - немцы не забили бы.

Говорить об ошибках? Футбола без ошибок не бывает. Другое дело, что качество игры и качество ожиданий ... Давайте просто скажем, что это полуфинал Лиги чемпионов. Никуда от этого не денешься.