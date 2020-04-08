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Александр Головко о голе Баварии в ворота Динамо: Если бы был VAR - Эффенберг не забил бы
К 21-летию от дня поединка
Вчера столько исполнилось от дня первого матча 1/2 Лиги чемпионов 1999 года "Динамо" - "Бавария" (3:3).
С того матча тогдашнему либеро "Динамо" Александру Головко досталась футболка форварда немцев Карстена Янкера.
Последние 15-20 минут тот напор, который Бавария оказывала на нас, мы не выдержали. Конечно, там была моя ошибка на последних минутах, когда Янкер забивал. Но это был результат игры всей команды - и нашей, и соперника.
Ну, впереди еще был второй матч. У нас были моменты и мы могли по крайней мере его не проиграть. Но сложилось так, как сложилось.
Александр Головко желает, чтобы для украинских клубов было больше матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Сейчас это выглядит как некая легенда, не веришь, что играл там на таком уровне и выполнял такой объем работы. Посмотреть на трибуны, на каждого футболиста, против которого играли и с которым я играл... Очень качественный матч, его следует пересматривать.
Знаете, я смотрю моменты и переживаю! Он момент у Белькевича, но забить там было очень трудно.
А штрафной Эффенберг "нарисовал". Можно было не ставить! Видимо, у Саши Шовковского есть вопросы к "стенке", но необязательно ставить этот штрафной. Если бы был VAR - немцы не забили бы.
Говорить об ошибках? Футбола без ошибок не бывает. Другое дело, что качество игры и качество ожиданий ... Давайте просто скажем, что это полуфинал Лиги чемпионов. Никуда от этого не денешься.