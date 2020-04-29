УЕФА – не авторитет. Прекращение национальных чемпионатов разрушает любые организационные схемы

Нидерланды уже официально завершили сезон. Коронавирусная пауза оказалась для футбола этой страны не временным перерывом, а началом более длительного, чем обычно, межсезонья. Теперь футбольное руководство страны может спокойно ожидать сигнала о стабилизации и планировать новый сезон без необходимости втиснуть куда-то недоигранные поединки текущего розыгрыша. Это касается и Бельгии, которая объявила об окончательном завершении сезона. По слухам, близки к подобному решению и в России. Но этим странам проще, ведь они сейчас не связаны с международными турнирами. Все их команды повылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы еще до того, как сезон взял паузу.

А вот Шотландия и Франция создают прецедент. Шотландцы завершили внутренний сезон, но "Рейнджерсу" еще предстоит доиграть текущую Лигу Европы, которую УЕФА упорно настроена довести до финала если не в июне-июле, то, по крайней мере, в августе. Хотя на самом деле "джерс" могут пожертвовать одним матчем и просто сойти с дистанции, ведь отыграться в 1/8-й финала после поражения 1:3 на своем поле от "Байера" будет весьма непросто – независимо от даты игры. А вот что делать с французами, которые являются не просто участниками Лиги чемпионов, а командами с амбициями и задачами?

"Лион" выиграл первый матч 1/8-й финала Лиги чемпионов у "Ювентуса" и вряд ли согласится просто сойти с дистанции, если от УЕФА будет четкий сигнал о продолжении турнира. Относительно ПСЖ – и того больше: команда уже оформила выход в четвертьфинал, а ее президент заявил о желании играть решающие стадии турнира где угодно и когда угодно, если это не будет угрожать здоровью игроков. Случай с ПСЖ может подтолкнуть организаторов Лиги чемпионов до принятия решения проводить заключительные стадии турнира по схеме одного матча на нейтральной территории. По крайней мере, так все участники будут в равных условиях, а действия УЕФА не будут противоречить национальным правительствам, которые, как мы знаем, вправе самостоятельно решать футбольную судьбу своей Ассоциации и определять готовность страны организовывать матчи.

Заявления о том, что страны, которые не доиграют сезон, могут быть не допущены к розыгрышу еврокубков 2020/21, это фикция носили только рекомендательно-поучительный, а не официальный характер. Далеко не последние европейские страны пренебрегли рекомендациями футбольных чиновников, подчеркнув, что для них авторитет УЕФА – не такой уж и непреклонный.

Ну пускай Россия... Без страны-агрессора, страны, которая в условиях всемирного единства по борьбе с пандемией ведет традиционную для себя грязную игру, пытаясь на чужом несчастье выжать для себя хоть какие-то жалкие дивиденды, можно обойтись. Без России будет даже лучше. А как насчет представителей топ-чемпионата? Не допуск французов – это серьезный удар по имиджу УЕФА и многомиллионные потери из-за отсутствия в турнире такого крупного игрока как ПСЖ. Это существенное перекраивание рынка. И Франция – это не единственный топ-чемпионат, где могут не доиграть сезон.

Если немцы и англичане стремятся во что бы то ни стало возобновить соревнования, то в Италии еще сомневаются по этому поводу на уровне правительства страны. А в Испании проблема заключается в плоскости самих клубов. Власть готова возобновить футбольные турниры, но не все их участники готовы к продолжению борьбы. Сегодня, например, стало известно, что протестуют против продолжения Сегунды болельщики "Овьедо", с которыми клуб не может не считаться. Но это мелочи по сравнению с тем, что играть не хочет "Барселона". Каталонский клуб даже выпустил внутренний циркуляр, согласно которому способность футболистов, тренеров, врачей, массажистов и других работников структуры в сжатых рамках обеспечивать жизнедеятельность команды представляется невозможной.

Из этой разношерстной ситуации напрашивается несколько выводов. Во-первых, мы наглядно видим, что УЕФА как высший орган в европейской иерархии футбола пользуется среди подопечных не таким уж и непоколебимым авторитетом. То есть, авторитет этот вообще никакой. Поэтому разговоры об условной Суперлиге – не такая уж и утопия. Если предположить, что УЕФА попытается придерживаться четкой позиции, и действительно решится наказывать национальные ассоциации за досрочный финиш, то обидятся очень большие и влиятельные клубы. Не забываем и о "Манчестер Сити", которого отстранили от Лиги чемпионов на два года из-за нарушения финансового фэйр-плей и боссы которого, наверняка, готовы были бы рассмотреть варианты по полноценному выходу из структуры УЕФА.

Во-вторых, уже точно известно, что начать следующий сезон по какой-то одной и четкой схеме не удастся. Это касается не только календарей Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и сетки отбора. Во Франции, например, есть три варианта определения еврокубковых представителей и каждый из них по-разному влияет на ситуацию. А если предположить, что "Лион" выиграет текущую Лигу чемпионов? "Лион", который седьмой в турнирной таблице Лиги 1 (после 28-и туров) и может даже опуститься ниже (если состоится поединок между "Страсбургом" и ПСЖ и первый возьмет три очка). И это не такая уж и фантастика, учитывая тот факт, что в первом поединке с "Ювентусом" победили именно "ткачи", а новейшая история турнира знает множество примеров прорывов андердогов. Тогда французская еврокубковая заявка на следующий сезон может приобрести абсолютно алогичный вид относительно распределения сил во внутреннем чемпионате.

В-третьих, желание УЕФА любой ценой продолжить Лигу чемпионов мешает планам некоторых клубов по урезанию зарплаты футболистов на период вынужденного простоя. Яркий пример – ПСЖ. Клуб из-за пандемии и прекращения сезона в Лиге 1 по прогнозам понесет убытки в четверть миллиарда евро, а игроки наотрез отказываются идти на уступки. И отправить игроков в отпуск до августа-сентября, когда должна начаться подготовка к новому чемпионату, боссы ПСЖ не могут именно из-за участия команды в Лиге чемпионов.

Как видно из ситуации, разговоры об обязательном продолжении национальных чемпионатов – это только разговоры и не более. УЕФА не в состоянии никому приказывать или чего-то требовать. Остается открытым вопрос с текущими еврокубками. УЕФА горит желанием доиграть их, но привязка к этим турнирам мешает планам по построению и организации следующего сезона. Да и не факт, что желание УЕФА совпадает с желанием всех участников турниров. Например, если будут окончательно прекращены и другие национальные лиги, то все ли клубы будут готовы держать команду наготове ради одного-двух-трех еврокубковых поединков? Было бы проще до августа-сентября организовать межсезонье.

Сложно что-то предусмотреть и что-то спрогнозировать. В ситуации, когда каждый сам себе хозяин, непросто свести все к одному знаменателю.