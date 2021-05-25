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Стамбульское чудо Ливерпуля: 16 лет назад мерсисайдцы магически спаслись в финале ЛЧ с Миланом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Слезы Андрея Шевченко

Стамбульское чудо Ливерпуля: 16 лет назад мерсисайдцы магически спаслись в финале ЛЧ с Миланом

Goal

Новина українською

Матч, о котором предпочитают не вспоминать фанаты "россонери". 25 мая 2005 года "Милан" уступил "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле. Команда Анчелотти ушла на перерыв, ведя в счете 3:0 – Паоло Мальдини забил уже на первой минуте, позже свою фамилию на табло добавил Эрнан Креспо, аргентинец расстроил Дудека дважды.

Во второй половине встречи "Ливерпуль" сравнял счет уже к 60-й минуте – Джеррард, который получил больше свободы в атаке, забил головой первый гол мерсисайдцев после навеса Риисе. Подарил надежду англичанам сильный и точный удар Шмицера – Дида был бессилен. Затем Хаби Алонсо не удалось обыграть бразильца с точки с первого раза, но на добивании испанец сыграл неотразимо. На табло засветились невероятные 3:3.

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Овертайм запомнился обилием моментов у ворот Дудека – особняком стоит удар Андрея Шевченко практически в упор, с которым Ежи справился каким-то чудом. Тем не менее, дополнительное время не принесло голов. В серии пенальти польский вратарь "Ливерпуля" сумел сбить с толку игроков "Милана" своими движениями на линии – Сержиньо пробил выше, Пирло и Шевченко не переиграли стража ворот "красных".

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Болельщики мерсисайдцев с трепетом вспоминают легендарный камбэк – он не случился бы без YNWA с трибун "Ливерпуля", расслабленности итальянцев и тактической победы Бенитеса.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА Милан
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.05.2021 в 10:15
Просто Шева не сыграл свою игру...
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