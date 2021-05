Стамбульское чудо Ливерпуля: 16 лет назад мерсисайдцы магически спаслись в финале ЛЧ с Миланом

Матч, о котором предпочитают не вспоминать фанаты "россонери". 25 мая 2005 года "Милан" уступил "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле. Команда Анчелотти ушла на перерыв, ведя в счете 3:0 – Паоло Мальдини забил уже на первой минуте, позже свою фамилию на табло добавил Эрнан Креспо, аргентинец расстроил Дудека дважды.

#OnThisDay in 2005, that night in Istanbul happened ???? pic.twitter.com/godUrFydE0