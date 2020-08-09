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Оуэн: Барса стареет и не выглядит как команда, которая дойдет до финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Англичанин оценил игру каталонцев против "Наполи"

Оуэн: Барса стареет и не выглядит как команда, которая дойдет до финала ЛЧ
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Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн поделился мыслями насчет победы "Барселоны" над "Наполи" в ответном матче 1/8 ЛЧ.

"Когда вы оцениваете игру по количеству ударов в створ – это однобоко. "Барселона" не выглядит как команда, которая дойдет до финала. В их составе есть талантливые игроки, но это стареющая команда. Им не хватает темпа в атаке. Они немного разобщены.

По моему мнению, они не выглядят как "Барселона". Я думаю, в ближайшие сезоны они проведут перестройку", – рассказал англичанин.

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В статье: Майкл Оуэн Лига чемпионов Барселона Наполи (Неаполь)
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Источник:
Daily Mail
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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
09.08.2020 в 19:53
Без перестройки Барсе уже не обойтись, причем без глубокой перестройки. Это подтвердит любой адекватный независимо от футбольных симпатий. Да и тренер нужен такой, который будет соответствовать статусу и уровню клуба.
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Spokoyno (Киев)
09.08.2020 в 19:38
Можна погодитись, що боси Барселони не дуже поспішають оновлювати... омолоджувати склад! І Мессі тут скоріш бранець, ніж тягар Так потрібно зважати на свою СУПЕРзірку, утім титули виграють КОМАНДИ! А тут завершила грати ЦЕНРТральна парочка і хтось вирішив, що Ліонель і центр поля може "закрити" А Ліонелю вже за 30 і носитися по всьому полю то не його фішка. Може босам Барси треба спуститися на землю та зрозуміти, що другого, а тим більш третього такого талановитого гравця НЕМА і навряд-чи така зірка найближчі роки з'явиться. Тому не вимагати від вихованців Ла Масії та придбаних гравців суперрівня, а знайти тренера, який би зміг дати раду, тому що наразі Є!
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metall5291 (Kharkiv)
09.08.2020 в 19:54
З цим важко не погодитись.
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