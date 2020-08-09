Оуэн: Барса стареет и не выглядит как команда, которая дойдет до финала ЛЧ

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн поделился мыслями насчет победы "Барселоны" над "Наполи" в ответном матче 1/8 ЛЧ.

"Когда вы оцениваете игру по количеству ударов в створ – это однобоко. "Барселона" не выглядит как команда, которая дойдет до финала. В их составе есть талантливые игроки, но это стареющая команда. Им не хватает темпа в атаке. Они немного разобщены.

По моему мнению, они не выглядят как "Барселона". Я думаю, в ближайшие сезоны они проведут перестройку", – рассказал англичанин.