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Оуэн: Барса стареет и не выглядит как команда, которая дойдет до финала ЛЧ
Англичанин оценил игру каталонцев против "Наполи"
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн поделился мыслями насчет
"Когда вы оцениваете игру по количеству ударов в створ – это однобоко. "Барселона" не выглядит как команда, которая дойдет до финала. В их составе есть талантливые игроки, но это стареющая команда. Им не хватает темпа в атаке. Они немного разобщены.
По моему мнению, они не выглядят как "Барселона". Я думаю, в ближайшие сезоны они проведут перестройку", – рассказал англичанин.
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Источник:Daily Mail
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Комментарии (3)
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metall5291 (Kharkiv)
09.08.2020 в 19:53
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Spokoyno (Киев)
09.08.2020 в 19:38
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metall5291 (Kharkiv)
09.08.2020 в 19:54
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