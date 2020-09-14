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Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Динамо - АЗ, квалификация Лиги Чемпионов, 15 сентября 2020

Динамо - АЗ: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Первым из украинских клубов на международной арене в сезоне 2020/2021 сыграет киевское Динамо. Команда Мирчи Луческу за право попасть в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов столкнется с голландским АЗ.

Интересно, что именно этому сопернику год назад противостоял Мариуполь, но в другом турнире - Лиге Европы. В Украине было зафиксировано сухую ничью, а в Нидерландах азовцы разгромно проиграли. На этот раз противостояние будет состоять из одного матча, который пройдет на НСК Олимпийский. Тогда Мариуполь был откровенным аутсайдером, сейчас же Динамо в рейтинге УЕФА значительно выше соперника. С другой стороны, бело-синие переживают очередную перестройку и соответственно имеют игровые проблемы.

Удастся ли Динамо преодолеть алкмаарский барьер, смотрите во вторник, 15 сентября на телеканале 2+2. Начало игры Динамо - АЗ в 20:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, за ходом игры вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Динамо - АЗ на UA-Футбол.

Также отметим, что на сайте перед началом матча и по его завершении в эфир выйдет студия, журналисты и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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