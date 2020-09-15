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Жерсон Родригес открывает счет в матче против АЗ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очень важный удар вингера

Жерсон Родригес открывает счет в матче против АЗ
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Динамо" начинает свой путь в Лиге Чемпионов. Их первый соперник - голландский "АЗ".

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Проведя довольно серый первый тайм, на самом старте второго киевляне счет открыли. Автором точного удара стал Жерсона Родригес.

Отметим, что видео голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Жерсон Родригес
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