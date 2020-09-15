Жерсон Родригес открывает счет в матче против АЗ

Сегодня "Динамо" начинает свой путь в Лиге Чемпионов. Их первый соперник - голландский "АЗ".

Проведя довольно серый первый тайм, на самом старте второго киевляне счет открыли. Автором точного удара стал Жерсона Родригес.

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