Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес открывает счет в матче против АЗ
Очень важный удар вингера
Сегодня "Динамо" начинает свой путь в Лиге Чемпионов. Их первый соперник - голландский "АЗ".
Проведя довольно серый первый тайм, на самом старте второго киевляне счет открыли. Автором точного удара стал Жерсона Родригес.
Отметим, что видео голов и обзор матча вы можете увидеть на нашем сайте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...