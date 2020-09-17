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Дирижер Шапаренко, ювелир Буяльский и влияние Луческу. Обзор матча Динамо – АЗ. Подкаст №42
Голландцы, конечно, не впечатлили, но где-то столичной команде и повезло…
Анализируем поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Объясняем, почему Сирота не вышел на поле из-за рабочей ноги, а от "Динамо" сейчас нельзя требовать более высокого уровня игры. Почему арбитр мог назначать пенальти в ворота хозяев, комплименты в адрес Шапаренко, Жерсона, Забарного и Буяльского. Значение Мирчи Луческу для столичного клуба, а также усиление новыми футболистами – стоит ли ждать покупок? Еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.