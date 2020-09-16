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WBC Ультрас Динамо: Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах
Война продолжается
Несмотря на
"Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.
Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из "Динамо", – говорится в заявлении.