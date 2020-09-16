WBC Ультрас Динамо: Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах

Несмотря на победу "Динамо" в квалификации ЛЧ над АЗ (2:0) , ультрас киевлян по-прежнему не воспринимают Луческу в качестве главного тренера команды. После вчерашнего матча фанаты опубликовали очередное заявление, в котором сообщили о том, что не изменят отношения к назначению Луческу.

"Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.

Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из "Динамо", – говорится в заявлении.