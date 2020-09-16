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WBC Ультрас Динамо: Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах

Премьер-лига
(8 голосов)

Война продолжается

WBC Ультрас Динамо: Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах
Новина українською

Несмотря на победу "Динамо" в квалификации ЛЧ над АЗ (2:0), ультрас киевлян по-прежнему не воспринимают Луческу в качестве главного тренера команды. После вчерашнего матча фанаты опубликовали очередное заявление, в котором сообщили о том, что не изменят отношения к назначению Луческу.

"Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.

Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из "Динамо", – говорится в заявлении.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (18)
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football_soccer (Украина)
16.09.2020 в 19:55
О том насколько эти "преданные фанаты" разбираются в футболе очень наглядно показал один момент перед стартом сезона, когда Олимпик принимал Динамо. Эти "преданные" на полном серьезе предъявили руководству команды за то, что матч начинался в 5 часов в будний день. Все бы ничего, но для Динамо это выездной матч формально, а гостевые команды никогда время начала матчей не определяет. Эта ситуация, конечно, многое прояснила на то, как ультрасы разбираются в футболе и регламенте. Как раньше здесь написали люди, познания ультрасов ограничиваются матерные кричалками. Свято место пусто не бывает. Другие люди будут поддерживать команду.
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0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.09.2020 в 19:52
DК-ВПЕРЕД ! МИСТЕР дерзайте!
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0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.09.2020 в 19:51
Молодца Djon!! А типа dmitroj88 есть шахта колосс и т.д Вам туда я за ДК с 70-х! Лобан только рад был бы!!
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
16.09.2020 в 19:50
А смысл ?? Нельзя быть немного беременной. Всё уже свершилось, с этим жить. Можно держать в сердце ненависти позор, а можно идти вперед... к победам
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.09.2020 в 19:48
Самые преданые фанаты клуба, а остальные - куда ветер, туда дым)
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0
-1
Djon (Киев)
16.09.2020 в 19:47
Динамо обойдется и без ультрасов. Если вы думаете, что клуб играет для вас, то ошибаетесь. И на ваше мнение всем откровенно начхать.
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+4
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.09.2020 в 19:46
Правильно еду за 600 км в Киев и кроме мата и драк после игры ничего гнать на х.....
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+3
0
dmitroj88
16.09.2020 в 19:46
Все верно. Я тоже буду болеть за украинце в Генте, а не киевский цыганский табор!!!
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0
-3
avatar
witcher_r (Киев)
16.09.2020 в 19:44
Да насрать на вас настооящим болелам и руководству.Может меньше тупых обезьян будет на трибунах,и с детьми можно будет на футбол пойти.А не слушать маты этих ублюдков,под назваеием фаны.
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+4
0
C_Ballack (Днепр)
16.09.2020 в 19:46
Так они же сказали, что ходить на матчи будут.
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
16.09.2020 в 19:54
Еммм... а де саме?
0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.09.2020 в 19:44
Оле-оле- оле ДИНАМО с ДНЕПРА!!!!!!
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+2
0
маматрахер228 (Киев)
16.09.2020 в 19:43
иди в свое село и там бастуйте Фанаты хреновы! Луч победа, динамовские сердца в топку!
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+2
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.09.2020 в 19:42
Прихвостни павлика и ахметки!
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+2
-1
Whiskey
16.09.2020 в 19:42
Ну и ладно, всем пофиг на вас)
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+4
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.09.2020 в 19:41
Этих дебилов давно никто не признает на свалку истории!!!!
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+5
-1
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Kolibri (Киевоград)
16.09.2020 в 19:53
На свалке тренера нашли
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0
0
_FeS_FCMZ_ (ZP)
16.09.2020 в 19:41
Ну да лучше проигрывать с физруками, чем победа с циганом))) Дятлы ультрас им явно не футбол важен...
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+6
-1


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