Гент – Динамо. АУДИО трансляция матча

Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют первый матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов с участием бельгийского "Гента" и киевского "Динамо".

Столичной команде осталось сделать всего два рывка к групповому этапу главного клубного европейского турнира. Как Луческу собирается нейтрализовать Романа Яремчука? Смогут ли киевляне добиться позитивного результата уже в первом поединке на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 сентября – в 21:55 по киевскому времени.