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Гент – Динамо. АУДИО трансляция матча

Лига Чемпионов
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Гент – Динамо. АУДИО трансляция матча
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют первый матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов с участием бельгийского "Гента" и киевского "Динамо".

Читайте такжеМирча против предшественников: Луческу в трех матчах может выбить больший коэффициент, чем Динамо получило в прошлом году

Столичной команде осталось сделать всего два рывка к групповому этапу главного клубного европейского турнира. Как Луческу собирается нейтрализовать Романа Яремчука? Смогут ли киевляне добиться позитивного результата уже в первом поединке на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: UA-Футбол Лига чемпионов Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Лига Чемпионов УЕФА Гент Подкаст Трансляция Аудио
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