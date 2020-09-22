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Гент – Динамо. АУДИО трансляция матча
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Журналисты UA-Футбол Влад Петрушевский и Александр Рыженко прокомментируют первый матч решающей стадии квалификации Лиги чемпионов с участием бельгийского "Гента" и киевского "Динамо".
Столичной команде осталось сделать всего два рывка к групповому этапу главного клубного европейского турнира. Как Луческу собирается нейтрализовать Романа Яремчука? Смогут ли киевляне добиться позитивного результата уже в первом поединке на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже завтра.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 23 сентября – в 21:55 по киевскому времени.
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