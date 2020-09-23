Включайте стрим об игре Гент - Динамо до и после матча

Киевское "Динамо" уже прошло один раунд отбора к групповому турниру чемпионской лиги. Впереди - ещё одно испытание в лице бельгийского "Гента", за который выступают сразу три украинца: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. За полчаса до стартового свистка мы выйдем в эфир на нашем Youtube-канале, проанализируем последние новости из лагерей команд и поделимся ожиданиями от поединка. А практически сразу с окончанием встречи вас ожидает оперативный разбор встречи.

Вы также можете принять активное участие в нашем стриме: пишите комментарии к траннсляции под видео на нашем Youtube-канале с ожиданиями и прогнозами от этого двухматчевого противостояния.

Стрим перед матчем

Стрим после матча

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