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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Включайте стрим об игре Гент - Динамо до и после матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Встречаемся в 21:30

Включайте стрим об игре Гент - Динамо до и после матча
UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" уже прошло один раунд отбора к групповому турниру чемпионской лиги. Впереди - ещё одно испытание в лице бельгийского "Гента", за который выступают сразу три украинца: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. За полчаса до стартового свистка мы выйдем в эфир на нашем Youtube-канале, проанализируем последние новости из лагерей команд и поделимся ожиданиями от поединка. А практически сразу с окончанием встречи вас ожидает оперативный разбор встречи.

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Вы также можете принять активное участие в нашем стриме: пишите комментарии к траннсляции под видео на нашем Youtube-канале с ожиданиями и прогнозами от этого двухматчевого противостояния.

Стрим перед матчем

Стрим после матча

Также не пропустите на UA-Футбол аудио трансляцию игры. Вместе с ней вы не пропустите ни одного события на поле, при этом вам не обязательно нужен зрительный контакт с игрой.

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В статье: Динамо (Киев) Гент канал UA-Футбол
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