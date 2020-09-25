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У Мирчи все должно получиться – объясняем почему. Обзор матча Гент – Динамо. Подкаст №44

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Освежаем в памяти события поединка и готовимся ко второй встрече

У Мирчи все должно получиться – объясняем почему. Обзор матча Гент – Динамо. Подкаст №44
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем первый поединок плей-офф квалификации ЛЧ между "Гентом" и "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Кривые линии VAR, Миколенко слишком рано стал Мальдини, "камень-ножницы-бумага" как отражение позитивной атмосферы в коллективе, ошибка Бущана и непонятный акцент на проблемы "Гента" – словно у "Динамо" их нет. Возможно, руководству бельгийцев не стоило убирать Болони, а Яремчук засиделся в команде? Хвалим Луческу, обсуждаем, чего не хватает киевлянам (спойлер: открытого игрока). Казалось бы, причем здесь Apple и Samsung… Еще больше мыслей – внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Пластун Роман Безус Ласло Болони Виталий Буяльский Лига чемпионов Роман Яремчук Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Гент (Бельгия) Лига Чемпионов УЕФА Николай Шапаренко Гент Владислав Супряга Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
25.09.2020 в 21:13
А можно текстовую версию данной новости давать? Нет никакой возможности слушать. Мне гораздо быстрее прочитать
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