У Мирчи все должно получиться – объясняем почему. Обзор матча Гент – Динамо. Подкаст №44

Анализируем первый поединок плей-офф квалификации ЛЧ между "Гентом" и "Динамо". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Кривые линии VAR, Миколенко слишком рано стал Мальдини, "камень-ножницы-бумага" как отражение позитивной атмосферы в коллективе, ошибка Бущана и непонятный акцент на проблемы "Гента" – словно у "Динамо" их нет. Возможно, руководству бельгийцев не стоило убирать Болони, а Яремчук засиделся в команде? Хвалим Луческу, обсуждаем, чего не хватает киевлянам (спойлер: открытого игрока). Казалось бы, причем здесь Apple и Samsung… Еще больше мыслей – внутри подкаста.