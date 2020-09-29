Де Пена с пенальти забил второй гол Динамо, похоронив надежды Гента

Последний шаг к групповому этапу Лиги Чемпионов - сегодня "Динамо" проводит в Киеве ответный матч против "Гента".

Забив быстрый гол в середине тайма первого, столичный клуб удвоил преимущество. Карлос де Пена забил с пенальти, после того как украинец Пластун сыграл рукой в своей штрафной.

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