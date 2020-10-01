Суркис: Барсу мы уже когда-то обыгрывали, у игроков есть амбиции, а опытный тренер знает, как построить игру

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош" .

- Хочу искренне поздравить всех украинских болельщиков с тем, что "Динамо" и "Шахтеру" достались такие сильные соперники. По ходу жеребьевки у меня не было каких-то метаний: наличие в корзинах "Шахтера" и российских клубов почти не оставляло вариантов. Я ни о чем не жалею: в этом турнире слабых нет, в каждом матче нужно бороться, чтобы проверить свой реальный уровень. "Барсу" мы уже когда-то обыгрывали. У игроков есть амбиции. А опытный тренер знает, как построить игру против того или иного противника.

- Луческу против Реброва - отличная причина ответить на вопрос: какого тренера нужно было брать этим летом?

- Ответ на этот вопрос уже дан. Все остальное - история. Ребров уже был в "Динамо" и показал отличные результаты. Скажу прямо, я не хотел, чтобы нам попался "Ференцварош". Сергей - легендарная личность, игрок и гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии наших болельщиков разделятся. Уверен, что многие из них будут болеть за Реброва. Подчеркну лишь, что у нас сохранились теплые отношения, а иначе не прозвучал бы у меня дома звонок из Будапешта в два часа ночи после ответного матча против "Гента". Мы с Сергеем Станиславовичем поздравили друг друга и предположили, что можем сыграть в группе ЛЧ. Мысли материальны, можно сказать: мы с Ребровым привлекли реальность.

В любом случае нас ждет очень интересная осень, и я призываю всех любителей футбола болеть и за "Динамо", и за "Шахтер". Нашему футболу нужны победы, положительные эмоции, высокий рейтинг. Я очень надеюсь, что наши болельщики смогут увидеть эти события вживую. Зря "Динамо" обвиняют в том, что мы не хотим видеть фанатов на стадионе. Это неправда. Мы не хотим подвергать риску их здоровье. Между этими позициями - большая разница. Ее нужно чувствовать. В данный момент ждем решения властей по этому поводу.

- Какие задачи поставите перед Мирчей Луческу в ближайшей беседе? Хотите как минимум продолжить выступления весной в Лиге Европы?

- Для того, чтобы этого добиться, нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним постепенно. А если мы поставим задачу "пропустить вперед "Барселону" и "Ювентус", то ни на что хорошее претендовать не сможем. Если честно, Мистер говорит о том, что качество игры команды пока устраивает его далеко не полностью. По сути, он оказался в сложной ситуации: 40 процентов состава вылетело из-за травм. И я уверен, что какой бы замечательный анализ нашей игры вы не делали в своей программе, но предположить, что в некоторых матчах центр защиты составят уже довызванний вместо Пластуна в сборную Забарный и Сирота, вы бы не смогли. Как никто из нас не думал, что Миколенко подвинут слева в центр. Шапаренко станет основным игроком клуба. А Родригес вытеснит из состава... Цыганкова.

По сути, Луческу добился результата даже не с основным, а с полурезервным составом. В этой ситуации я вспоминаю, как появился в "Динамо" Лобановский. Осенью 1996 мы вылетели из Кубка УЕФА, проиграв скромному "Ксамаксу" и летели в Киев убитые и раздавленые, а тренеры говорили: "Всех игроков - с моста. Команду нужно полностью обновить ". А через два с половиной года Валерий Васильевич пришел с этими футболистами в полуфинал ЛЧ.

Вот и сегодня при соответствующей психологической подготовке мы можем показывать качественный футбол. При условии, что будем выкладываться не 55 минут - как это было с "Гентом", а все 90. Скажем спасибо Бущану, который потянул все и даже больше. Если бы не он - результат матча был бы совсем другим.