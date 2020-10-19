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Тухель: ПСЖ должен доказать, что способен продолжать играть на высоком уровне

Лига Чемпионов
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Томасу нужна стабильность

Тухель: ПСЖ должен доказать, что способен продолжать играть на высоком уровне
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель посетил пресс-конференцию накануне матча против "МЮ" в Лиге Чемпионов.

"В прошлом сезоне у нас была невероятно сильная команда. В этой кампании необходимо доказать, что мы по-прежнему способны играть на таком уровне.

Я очень доволен Преснелем Кимпембе. Он здорово смотрится в больших матчах. Он нашел свою игру и играет на выдающемся уровне. В Лиге чемпионов мы очень опасны. На этом уровне создавать моменты и забивать чрезвычайно сложно", - цитирует немецкого тренера сайта УЕФА.

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Ранее сообщалось, что завтрашний матч пропустит лидер парижан.

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В статье: Томас Тухель Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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