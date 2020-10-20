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Гармаш сыграл за Динамо впервые с декабря прошлого года
Прошло 10 месяцев
Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш принял участие в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Хавбек вышел на замену 89-й минуте матча, заменив Виталия Миколенко.
Таким образом, 30-летний украинец впервые сыграл за киевский клуб с 12 декабря 2019 года, когда "Динамо" в группе Лиги Европы сыграло вничью с "Лугано" (1:1).
После этого футболист отправился в аренду в турецкий "Ризеспор" и вернулся в киевский клуб по окончанию прошлого сезона.
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
20.10.2020 в 22:51
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мы за динамо (киев)
20.10.2020 в 23:08
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