Гармаш сыграл за Динамо впервые с декабря прошлого года

Полузащитник "Динамо" Денис Гармаш принял участие в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2).

Хавбек вышел на замену 89-й минуте матча, заменив Виталия Миколенко.

Таким образом, 30-летний украинец впервые сыграл за киевский клуб с 12 декабря 2019 года, когда "Динамо" в группе Лиги Европы сыграло вничью с "Лугано" (1:1).

После этого футболист отправился в аренду в турецкий "Ризеспор" и вернулся в киевский клуб по окончанию прошлого сезона.