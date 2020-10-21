Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Не так давно в "Динамо" все было по-другому. Денис Гармаш был основным, а Сергей Сидорчук сидел в резерве. И когда Гармаш "выбрасывал" очередной фокус, Александр Хацкевич на пресс-конференции отмечал, что старшие партнеры поговорят с эмоционально нестабильным партнером. Иными словами, намекал, что мозги Гармашу вправят. Но вправлять было некому. Денис Бойко не был авторитетом, Сергей Сидорчук не получал игровой практики, поэтому Гармаш вряд ли мог получить от кого-то взбучку.

Проще говоря, у "Динамо" не было авторитетного и опытного капитана. Коллектив функционировал не так, как нужно. После прихода Мирчи Луческу многое изменилось, в том числе и этот нюанс. Молодежь остается молодежью, от нее требуют прежде всего игрового прогресса. А лидерами коллектива являются те, кто и должен ими быть – старшие и опытные.

Сергей Сидорчук сейчас соответствует всем критериям статуса капитана киевского "Динамо". Когда в первом тайме матча с "Ювентусом" "наварил" Илья Забарный, именно Сидорчук самоотверженным подкатом отвел угрозу от ворот Бущана. А потом еще и успокаивал молодого партнера. Сидорчук был лучшим на поле в "Динамо" не только в игре на разрушение, не только чаще среди всех представителей полузащиты и нападения "Динамо" касался мяча, но и работал на созидание. В его активе – одна передача на обострение, два удара по воротам, оба из которых – в створ. Сидорчук успевал даже выигрывать борьбу в воздухе и применять дриблинг. Игра Сергея отвечала вывеске Лиги чемпионов.

Наверное, можно говорить, что в целом неплохо сыграла вся команда. Это было поражение, за которое не стыдно. С другой стороны, в матче с соперником, который переживает процесс перестройки, можно было замахнуться на нечто большее, если бы больше агрессии было впереди. Если бы Супряга более настойчиво шел в борьбу, если бы больше цеплялся за мячи, если бы изобретательнее действовал Де Пена, а Цыганков моментами не выпадал из игры. Однако мы говорим о команде, в составе которой восемь игроков дебютировали в основной сетке Лиги чемпионов.

Год назад от игры "Динамо" в матчах с "Мальме" и "Лугано" веяло безнадежностью, а сегодня мы сожалеем, что не выжали большего в поединке с "Юве". Вот и вся суть ситуации.