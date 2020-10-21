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Витао, Вьюнник и Судаков дебютировали в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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Хорошо съездили в Мадрид

Витао, Вьюнник и Судаков дебютировали в Лиге Чемпионов
UA-Футбол
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Донецкий "Шахтер" ударно начал групповой этап Лиги Чемпионов - на выезде был обыгран мадридский "Реал".

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По ходу матча в главном еврокубковом турнире успели дебютировать Витао, Богдан Вьюнник и Георгий Судаков. Все трое вышл на замену. Отметим, что два последних игрока в целом провели первый матч за "Шахтер".

В стартовом состав "горняков" также нашлось место дебютантам.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Витао Георгий Судаков Богдан Вьюнник
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