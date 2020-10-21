Витао, Вьюнник и Судаков дебютировали в Лиге Чемпионов

Донецкий "Шахтер" ударно начал групповой этап Лиги Чемпионов - на выезде был обыгран мадридский "Реал".

По ходу матча в главном еврокубковом турнире успели дебютировать Витао, Богдан Вьюнник и Георгий Судаков. Все трое вышл на замену. Отметим, что два последних игрока в целом провели первый матч за "Шахтер".