Шахтер обнажил проблемы Реала перед Эль-Класико – неужели в Мадриде кризис? Аудиомнение #50

Анализируем поединок 1-го тура Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Крадем лавры за победу у Каштру и отдаем их молодежи "горняков" – выход юных исполнителей на поле не является тонкими настройками от Луиша. Хвалим не только Тете, но и Хочолаву, рассуждаем по поводу пропущенных голов – Трубину не следует себя винить. Кстати, Марлос не мог сыграть лучше – теперь "Шахтер" способен полноценно пользоваться двумя стилями, но бразилец банально не подходит под шаблон #2, который мы увидели в Мадриде.

Перестройка в столице Испании, отсутствие должной замены лидерам и подстраховки Марсело в лице Рамоса, ошибки Зидана в структуре, откровенно странное взаимодействие Варана и Милитао, нецелостный прессинг "Реала" и… кризис?! Много говорим про "меренг" и даже вспоминаем "привозчика" Бэйла и умницу Хамеса. Благоприятные прогнозы на матчи "Шахтера" в группе ЛЧ и немного о реабилитации игроков в современном футболе во время поединков (такие суровые реалии) – еще больше мыслей внутри подкаста.