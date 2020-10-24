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Шахтер обнажил проблемы Реала перед Эль-Класико – неужели в Мадриде кризис? Аудиомнение #50
Юбилейный выпуск как подводка к матчу "сливочных" с "Барселоной"
Анализируем поединок 1-го тура Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Крадем лавры за победу у Каштру и отдаем их молодежи "горняков" – выход юных исполнителей на поле не является тонкими настройками от Луиша. Хвалим не только Тете, но и Хочолаву, рассуждаем по поводу пропущенных голов – Трубину не следует себя винить. Кстати, Марлос не мог сыграть лучше – теперь "Шахтер" способен полноценно пользоваться двумя стилями, но бразилец банально не подходит под шаблон #2, который мы увидели в Мадриде.
Перестройка в столице Испании, отсутствие должной замены лидерам и подстраховки Марсело в лице Рамоса, ошибки Зидана в структуре, откровенно странное взаимодействие Варана и Милитао, нецелостный прессинг "Реала" и… кризис?! Много говорим про "меренг" и даже вспоминаем "привозчика" Бэйла и умницу Хамеса. Благоприятные прогнозы на матчи "Шахтера" в группе ЛЧ и немного о реабилитации игроков в современном футболе во время поединков (такие суровые реалии) – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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