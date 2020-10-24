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Шахтер обнажил проблемы Реала перед Эль-Класико – неужели в Мадриде кризис? Аудиомнение #50

Лига Чемпионов
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Юбилейный выпуск как подводка к матчу "сливочных" с "Барселоной"

Шахтер обнажил проблемы Реала перед Эль-Класико – неужели в Мадриде кризис? Аудиомнение #50
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединок 1-го тура Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Крадем лавры за победу у Каштру и отдаем их молодежи "горняков" – выход юных исполнителей на поле не является тонкими настройками от Луиша. Хвалим не только Тете, но и Хочолаву, рассуждаем по поводу пропущенных голов – Трубину не следует себя винить. Кстати, Марлос не мог сыграть лучше – теперь "Шахтер" способен полноценно пользоваться двумя стилями, но бразилец банально не подходит под шаблон #2, который мы увидели в Мадриде.

Перестройка в столице Испании, отсутствие должной замены лидерам и подстраховки Марсело в лице Рамоса, ошибки Зидана в структуре, откровенно странное взаимодействие Варана и Милитао, нецелостный прессинг "Реала" и… кризис?! Много говорим про "меренг" и даже вспоминаем "привозчика" Бэйла и умницу Хамеса. Благоприятные прогнозы на матчи "Шахтера" в группе ЛЧ и немного о реабилитации игроков в современном футболе во время поединков (такие суровые реалии) – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Серхио Рамос Дентиньо Марлос Гарет Бэйл Зинедин Зидан Лига чемпионов Марсело Эль Класико Барселона Хамес Родригес Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА Давид Хочолава Манор Соломон VAR Виктор Корниенко Лука Йович Тете Барселона - Реал Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение коронавирус Анатолий Трубин Срджан Йованович
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