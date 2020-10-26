Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Не в оптимальном состоянии "Динамо" подойдет к игре с "Ференцварошем", тем не менее, "бело-синие" должны обыгрывать чемпиона Венгрии даже без нескольких ключевых игроков. Никто не обещал, что в Лиге Чемпионов будет легко, а с разного рода сложностями необходимо уметь справляться по ходу турнира.

За хозяев встречи будет фактор своего поля и принципиальное отношение к игре тренера. Сергей Ребров наверняка хочет доказать бывшей команде свою состоятельность. Но у гостей есть опыт игроков и наставника, да и общий класс "Динамо" считается выше.

Лига Чемпионов. Второй тур

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Ференцварош 22:00 Динамо Киев

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Поединок в прямом эфире покажут: