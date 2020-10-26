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Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 28.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Будапеште
Не в оптимальном состоянии "Динамо" подойдет к игре с "Ференцварошем", тем не менее, "бело-синие" должны обыгрывать чемпиона Венгрии даже без нескольких ключевых игроков. Никто не обещал, что в Лиге Чемпионов будет легко, а с разного рода сложностями необходимо уметь справляться по ходу турнира.
За хозяев встречи будет фактор своего поля и принципиальное отношение к игре тренера. Сергей Ребров наверняка хочет доказать бывшей команде свою состоятельность. Но у гостей есть опыт игроков и наставника, да и общий класс "Динамо" считается выше.
Лига Чемпионов. Второй тур
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Ференцварош 22:00 Динамо Киев
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.
Поединок в прямом эфире покажут:
- Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App
- Италия - Sky Sport 257, SKY Go Italia
- Германия - Sky Go, DAZN, Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Ticket
- Польша - IPLA
- Испания - #Vamos
- Франция - Téléfoot Stadium 3, RMC Sport en direct
- Швеция - Viaplay Sweden
- Португалия - Eleven Sports 6 Portugal
- Египет - beIN Sports HD 4
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Латинская Америка - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
- Канада - DAZN
- США - TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN.com, ZonaFutbol
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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