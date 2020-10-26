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Лига Чемпионов

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Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где 28.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Будапеште

Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

Не в оптимальном состоянии "Динамо" подойдет к игре с "Ференцварошем", тем не менее, "бело-синие" должны обыгрывать чемпиона Венгрии даже без нескольких ключевых игроков. Никто не обещал, что в Лиге Чемпионов будет легко, а с разного рода сложностями необходимо уметь справляться по ходу турнира.

За хозяев встречи будет фактор своего поля и принципиальное отношение к игре тренера. Сергей Ребров наверняка хочет доказать бывшей команде свою состоятельность. Но у гостей есть опыт игроков и наставника, да и общий класс "Динамо" считается выше.

Лига Чемпионов. Второй тур

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Ференцварош 22:00 Динамо Киев

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 2", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 22:00.

Поединок в прямом эфире покажут:

  • Объединенное Королевство - BTSport.com, BT Sport App
  • Италия - Sky Sport 257, SKY Go Italia
  • Германия - Sky Go, DAZN, Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Ticket
  • Польша - IPLA
  • Испания - #Vamos
  • Франция - Téléfoot Stadium 3, RMC Sport en direct
  • Швеция - Viaplay Sweden
  • Португалия - Eleven Sports 6 Portugal
  • Египет - beIN Sports HD 4
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Латинская Америка - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
  • Канада - DAZN
  • США - TUDN App, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN.com, ZonaFutbol

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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