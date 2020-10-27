Бондарь: Все футболисты сегодня герои

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь подвел итоги после матча с миланским "Интером".

"Это хороший результат, ведь вся команда работала для того, чтобы заработать очки. Важно то, что мы заработали одно очко. Спасибо нужно сказать всем ребятам - даже нападающие отрабатывали в обороне. Все футболисты сегодня герои", - приводит слова центрбека сайт УЕФА.

После двух туров "Шахтер" набрал четыре очка.