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Буяльский: С Ференцварошем будет очень сложная игра, ведь мы тоже давно не играли в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Хавбек Динамо не надеется на легкую прогулку в Будапеште

Буяльский: С Ференцварошем будет очень сложная игра, ведь мы тоже давно не играли в Лиге чемпионов
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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в комментарии ТК "Футбол" рассказал о грядущем матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

"Ференцварош" играет очень организовано, в короткий пас, не использует лонг-боллы.

Ребров добился большого успеха во главе киевского "Динамо", поэтому можно сказать, что будет очень сложная игра, ведь мы тоже давно не играли в Лиге чемпионов", - сказал Буяльский.

Напомним, что матч "Ференцварош" - "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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