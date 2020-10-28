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Буяльский: С Ференцварошем будет очень сложная игра, ведь мы тоже давно не играли в Лиге чемпионов
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Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в комментарии ТК "Футбол" рассказал о грядущем матче 2-го тура
"Ференцварош" играет очень организовано, в короткий пас, не использует лонг-боллы.
Ребров добился большого успеха во главе киевского "Динамо", поэтому можно сказать, что будет очень сложная игра, ведь мы тоже давно не играли в Лиге чемпионов", - сказал Буяльский.
Напомним, что матч "Ференцварош" - "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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