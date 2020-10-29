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Кендзера о матче с Ференцварошем: Не знаю, почему все поменялось во втором тайме

Лига Чемпионов
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Но хорошо подготовились к матчу?

Кендзера о матче с Ференцварошем: Не знаю, почему все поменялось во втором тайме
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Защитник "Динамо" Томаш Кендзера в эфире Футбол news высказаться о противостоянии в Лиге Чемпионов против "Ференцвароша" (2:2).

- Мы хорошо подготовились к матчу. Тренер рассказал, как играет соперник, как нам правильно использовать наши сильные стороны.

Мы это показали в первом тайме. Не знаю, почему во втором тайме все поменялось, – сказал Кендзера.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Томаш Кендзёра
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