Кендзера о матче с Ференцварошем: Не знаю, почему все поменялось во втором тайме

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера в эфире Футбол news высказаться о противостоянии в Лиге Чемпионов против "Ференцвароша" (2:2).

- Мы хорошо подготовились к матчу. Тренер рассказал, как играет соперник, как нам правильно использовать наши сильные стороны.

Мы это показали в первом тайме. Не знаю, почему во втором тайме все поменялось, – сказал Кендзера.