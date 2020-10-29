Луческу: Не замены усилили игру Ференцвароша, а удаление Сидорчука

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что на итоговый результат матча 2-го тура ЛЧ с "Ференцварошем" заметно повиляло удаление капитана киевлян Сергея Сидорчука.

- Это был странный матч. Мы доминировали, особенно в первом тайме. И во втором тайме мы имели несколько возможностей чтобы увеличить счет, но, к сожалению, этого не сделали. Затем мы пропустили гол, который придал смелости сопернику. И, конечно, удаление Сидорчука нарушило наши планы. Наши оборонительные редуты без одного игрока стали уже не так надежны, и мы пропустили второй гол. Думаю, что там был фол на нашем игроке.

Соперники начали атаковать большими силами, оказывали на нас давление. И забили второй гол. Показалось, что с нарушением правил. Сложно сейчас что-то говорить, нужно пересмотреть запись.

- "Динамо" доминировало большую часть игры, но "Ференцварош" сразу после своего первого гола провел замены, ориентированные на усиление атаки. Первую замену "Динамо" провело лишь на 81-й минуте, даже учитывая то, что тот же Сидорчук "висел" на карточке… С чем это связно?

- До удаления Сидорчука у нас все шло по плану. Он слишком важный игрок в организации игры в обороне для того чтобы его менять. Возможно, я ошибся в этом плане. Но и Сергей, имея такой опыт, не имел права делать такие нарушения – на фланге, а затем в середине поля, особенно зная, что у него уже есть желтая карточка. Видимо, он не смог контролировать эмоции. До удаления у нас все было хорошо в плане обороны и незачем было что-то менять.

Что касается замен в составе соперника, они не усилили игру "Ференцвароша". Ее усилило, скорее, удаление в нашем составе.