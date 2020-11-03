Опять перепутали. Marca назвала Динамо командой тренера Андрея Шевченко

Испанская Marca готовит своих читателей к матчу третьего тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо", подавая различную информацию, касающуюся поединка, под разными соусами. Но с материальной частью у испанских журналистов до сих пор проблемы.

Видно, тамошним акулам пера так запомнилась сборная Украины Андрея Шевченко, что имя этого тренера они "лепят" и к киевскому "Динамо". Так, в заметке о коронавирусных потерях "Динамо", Marca пишет, что болеют одиннадцать игроков, а также помощник Андрея Шевченко Эмил Карас.

В последнем абзаце говорится о том, что команда Андрея Шевченко понесла серьезные потери и прибудет в Барселону ослабленной.

Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" запланирован на четвёртое ноября в Каталонии (22:00). Из-за вспышки коронавируса киевляне сыграют без Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко. Испанские СМИ также отмечали, что во вторник утром украинская команда сдаст тесты непосредственно в Испании. И если будет обнаружен еще хотя бы один больной из списка А (сейчас там 13 игроков), матч может быть перенесен.

Добавим, что накануне матча Лиги наций между сборными Испании и Украины журналисты Marca исказили фамилии игроков сине-желтой команды, назвав Цыганкова "Цыниковым", Шапаренко – "Шарапенко", а "Караваева" – "Каравэ" и так далее.