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Опять перепутали. Marca назвала Динамо командой тренера Андрея Шевченко

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уже как-то и не странно

Опять перепутали. Marca назвала Динамо командой тренера Андрея Шевченко
UA-Футбол
Новина українською

Испанская Marca готовит своих читателей к матчу третьего тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо", подавая различную информацию, касающуюся поединка, под разными соусами. Но с материальной частью у испанских журналистов до сих пор проблемы.

Видно, тамошним акулам пера так запомнилась сборная Украины Андрея Шевченко, что имя этого тренера они "лепят" и к киевскому "Динамо". Так, в заметке о коронавирусных потерях "Динамо", Marca пишет, что болеют одиннадцать игроков, а также помощник Андрея Шевченко Эмил Карас.

В последнем абзаце говорится о том, что команда Андрея Шевченко понесла серьезные потери и прибудет в Барселону ослабленной.

Опять перепутали. Marca назвала Динамо командой тренера Андрея Шевченко - изображение 1

Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" запланирован на четвёртое ноября в Каталонии (22:00). Из-за вспышки коронавируса киевляне сыграют без Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко. Испанские СМИ также отмечали, что во вторник утром украинская команда сдаст тесты непосредственно в Испании. И если будет обнаружен еще хотя бы один больной из списка А (сейчас там 13 игроков), матч может быть перенесен.

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Добавим, что накануне матча Лиги наций между сборными Испании и Украины журналисты Marca исказили фамилии игроков сине-желтой команды, назвав Цыганкова "Цыниковым", Шапаренко – "Шарапенко", а "Караваева" – "Каравэ" и так далее.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Komendor (Запорожье)
03.11.2020 в 10:31
Всего то пять игроков из основы.Неужели так страшно?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
03.11.2020 в 10:11
У них коронавірус перейшов в хронічну стадію.
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+2
0
octavi4 (Warszawa)
03.11.2020 в 09:50
Оно и к лучшему, зачем нарушать последнюю тенденцию? Была Украина, был Шахтёр, теперь вот Динамо :)
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+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 09:28
Просто заглянули в ближайшее будущее!!
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+1
0


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