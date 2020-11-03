  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".

Читайте такжеОпять перепутали. Marca назвала Динамо командой тренера Андрея Шевченко

Подопечные Мирчи Луческу не смогли навязать борьбу некрепкому туринскому "Ювентусу", а затем разделили зачетные пункты в Венгрии с командой Реброва – теперь ослабленное коронавирусом "Динамо" должно отправиться в Каталонию.

Как тренерский штаб киевлян настроит вратаря-дебютанта Лиги чемпионов? Сможет ли столичный клуб не только выстоять в Испании, но и удивить именитого соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА Подкаст коронавирус Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...