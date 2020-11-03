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Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".
Подопечные Мирчи Луческу не смогли навязать борьбу некрепкому туринскому "Ювентусу", а затем разделили зачетные пункты в Венгрии с командой Реброва – теперь ослабленное коронавирусом "Динамо" должно отправиться в Каталонию.
Как тренерский штаб киевлян настроит вратаря-дебютанта Лиги чемпионов? Сможет ли столичный клуб не только выстоять в Испании, но и удивить именитого соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
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