Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и киевским "Динамо".

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Подопечные Мирчи Луческу не смогли навязать борьбу некрепкому туринскому "Ювентусу", а затем разделили зачетные пункты в Венгрии с командой Реброва – теперь ослабленное коронавирусом "Динамо" должно отправиться в Каталонию.

Как тренерский штаб киевлян настроит вратаря-дебютанта Лиги чемпионов? Сможет ли столичный клуб не только выстоять в Испании, но и удивить именитого соперника? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 4 ноября – в 21:55 по киевскому времени.