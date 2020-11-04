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Барселона уже на 5-й минуте открыла счет в матче с Динамо. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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С пенальти

Барселона уже на 5-й минуте открыла счет в матче с Динамо. ВИДЕО
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В матче третьего тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против каталонской "Барселоны".

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Уже на пятой минуте вице-чемпион Испании открыл счет - Лео Месси четко реализовал пенальти. Отметим, что до этого не самым лучшим образом в штрафной сыграл Попов.

UA-Футбол проводит аудио трансляцию матча.

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В статье: Лионель Месси Барселона Динамо (Киев)
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