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Цыганков: Проиграли, но с честью. Поняли, что с Барселоной можно играть

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Автор забитого гола киевлян рассказал о матче с Барселоной

Цыганков: Проиграли, но с честью. Поняли, что с Барселоной можно играть
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЛЧ с "Барселоной" (1:2).

"Если после матча судить, наверное, если бы еще один свой момент использовали, возможно, можно было увезти одно очко. Но сложилось так, как сложилось. Я доволен командой. Мы вышли играть друг за друга, каждый момент отрабатывали вместе.

Проиграли, но с честью. Когда появились моменты, поняли, что с этим соперником можно играть. Оставляли большие пространства, были моменты. Наверное, если бы раньше забили, сегодня удалось бы сыграть с другим счетом.

Я уже играю 5-й сезон. У меня, наверное, за 5 лет не было ни одного выхода в чемпионате Украины, поэтому, скорее всего, практика нашего чемпионата не позволяет решать такие моменты. Делаем все правильно, но сыграл здорово вратарь.

Конечно, надо забивать. Это опыт. Мы растем все вместе, у нас молодая команда, поэтому через такие матчи набираем свой опыт.

Понимаем, какая у нас группа, какие команды. Сделаем все возможное, чтобы была евровесна. А как получится с грандами играть – другой вопрос.

Мы выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Получается или нет, но команда оставляет все свои силы на поле, старается выполнять установки тренера", – сказал Цыганков.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Трибуна

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Комментарии (1)
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denis066 (Днепр )
05.11.2020 в 01:31
На тренировках надо как то пробовать выходы один на один,тогда может и получится и в играх забивать,,,
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