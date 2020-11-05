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Нещерет попал в сборную 3 тура ЛЧ по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(3 голосов)
Нещерет попал в сборную 3 тура ЛЧ по версии WhoScored
Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет попал в символическую сборную 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов по версии статистического портала Whoscored.

Напомним, что за игру с "Барселоной" (1:2), где кипер сделал 12 сейвов, он получил оценку 9.1 и заслужил место в сборной туре.

Стоит отметить, что в сборную тура также попали три игрока менхенгладбахской "Боруссии" по итогам матча с "Шахтером" (6:0).

Нещерет попал в сборную 3 тура ЛЧ по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет WhoScored
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Комментарии (3)
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adidas77 (Cумы)
05.11.2020 в 18:56
Абсолютно заслуженно!
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0
0
ferzz (Gluhiv)
05.11.2020 в 18:34
По делу. Главное теперь не почевать на лаврах, а пахать дальше.
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+2
0
Djon (Киев)
05.11.2020 в 17:23
Молодец! Так держать!
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+6
0


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