Лига Чемпионов
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Нещерет попал в сборную 3 тура ЛЧ по версии WhoScored
Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет попал в символическую сборную 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов по версии статистического портала Whoscored.
Напомним, что
Стоит отметить, что в сборную тура также попали три игрока менхенгладбахской "Боруссии" по итогам матча с "Шахтером" (6:0).
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Комментарии (3)
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adidas77 (Cумы)
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ferzz (Gluhiv)
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Djon (Киев)
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