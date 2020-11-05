Нещерет попал в сборную 3 тура ЛЧ по версии WhoScored

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет попал в символическую сборную 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов по версии статистического портала Whoscored.

Напомним, что за игру с "Барселоной" (1:2) , где кипер сделал 12 сейвов, он получил оценку 9.1 и заслужил место в сборной туре.

Стоит отметить, что в сборную тура также попали три игрока менхенгладбахской "Боруссии" по итогам матча с "Шахтером" (6:0).