"Рожденный ползать - летать не может" - Леоненко высказался о поражении Динамо от Барсы

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Барселоны" (1:2) в матче 3-го тура ЛЧ.

"Рожденный ползать - летать не может. Если ты что-то можешь, то ты должен показывать. У нас начинают играть, когда очень серьезный соперник. И это - самое легкое для футболистов. Одно дело - играть на контратаках, а другое дело - делать результат, когда стоит задача обыграть.

В чемпионате Украины "Динамо" играет с позиции фаворита. Это совсем другой подход.

Я всегда хотел играть против команд уровня "Барселоны". Мы понимали, что если хорошо сыграешь - сразу же уедешь. Также и здесь. Хорошо сыграл Нещерет. Он может из "девяток" тащить в каждом матче чемпионата Украины, но все равно люди смотрят, как футболисты себя проявляют в еврокубках. Это площадка.

Цыганков? Он то играет, то не играет. А это не очень хорошо, потому что любому серьезному клубу нужна стабильность от футболиста.

Кто мне понравился в матче против "Барселоны"? Родригес. Он отрабатывал и чаще всех бежал вперед", - рассказал Леоненко.