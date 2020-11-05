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"Рожденный ползать - летать не может" - Леоненко высказался о поражении Динамо от Барсы

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Главный эксперт высказал свое мнение

"Рожденный ползать - летать не может" - Леоненко высказался о поражении Динамо от Барсы
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Барселоны" (1:2) в матче 3-го тура ЛЧ.

"Рожденный ползать - летать не может. Если ты что-то можешь, то ты должен показывать. У нас начинают играть, когда очень серьезный соперник. И это - самое легкое для футболистов. Одно дело - играть на контратаках, а другое дело - делать результат, когда стоит задача обыграть.

В чемпионате Украины "Динамо" играет с позиции фаворита. Это совсем другой подход.

Я всегда хотел играть против команд уровня "Барселоны". Мы понимали, что если хорошо сыграешь - сразу же уедешь. Также и здесь. Хорошо сыграл Нещерет. Он может из "девяток" тащить в каждом матче чемпионата Украины, но все равно люди смотрят, как футболисты себя проявляют в еврокубках. Это площадка.

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Цыганков? Он то играет, то не играет. А это не очень хорошо, потому что любому серьезному клубу нужна стабильность от футболиста.

Кто мне понравился в матче против "Барселоны"? Родригес. Он отрабатывал и чаще всех бежал вперед", - рассказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.11.2020 в 19:49
Добре пам'ятаю Леоненка в Лізі чемпіонів. Особливо як вони з Сабо в кваліфайраунді вдома 1:4 віденському Рапіду влітали.
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0
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Инспектор ( )
05.11.2020 в 19:45
Какой отстой обитает на сайте, только почитать ччто отморозки пишут
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
05.11.2020 в 19:43
Раскормленная шлюха, подруга попугая Ары Пенисова не удержалась и набрав в рот дерьма плюнула в ДИНАМО.... За великий шахтьор молчат пи де ры....
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 19:36
Прикормлений убогий ахметівський холуй...
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+3
-1
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Loader (Днепр)
05.11.2020 в 19:44
Ну вот ты сейчас "просрался". А что он такого сказал? Ведь все в тему. Возможно, тебе стоит высказать свое мнение, без бычества?
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0
-1


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