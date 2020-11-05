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"Рожденный ползать - летать не может" - Леоненко высказался о поражении Динамо от Барсы
Главный эксперт высказал свое мнение
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал
"Рожденный ползать - летать не может. Если ты что-то можешь, то ты должен показывать. У нас начинают играть, когда очень серьезный соперник. И это - самое легкое для футболистов. Одно дело - играть на контратаках, а другое дело - делать результат, когда стоит задача обыграть.
В чемпионате Украины "Динамо" играет с позиции фаворита. Это совсем другой подход.
Я всегда хотел играть против команд уровня "Барселоны". Мы понимали, что если хорошо сыграешь - сразу же уедешь. Также и здесь. Хорошо сыграл Нещерет. Он может из "девяток" тащить в каждом матче чемпионата Украины, но все равно люди смотрят, как футболисты себя проявляют в еврокубках. Это площадка.
Цыганков? Он то играет, то не играет. А это не очень хорошо, потому что любому серьезному клубу нужна стабильность от футболиста.
Кто мне понравился в матче против "Барселоны"? Родригес. Он отрабатывал и чаще всех бежал вперед", - рассказал Леоненко.
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