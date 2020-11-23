Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной".

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Столичный клуб ждет важный матч, в котором можно цепляться за зачетные пункты. "Сине-гранатовые" едут в Киев без Серхи Роберто и Жерара Пике, а мадридский "Атлетико" показал, что с командой Кумана реально брать очки. Подтянуло ли "Динамо" реализацию с момента выхода на поле "Камп Ноу"? Сможет ли Луческу перехитрить Рональда на "Олимпийском"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 24 ноября – в 21:55 по киевскому времени.