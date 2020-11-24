Зидан не взял трех лидеров на поединок с Интером в ЛЧ

Мадридский "Реал" опубликовал заявку из игроков, которые отправятся в Милан на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером".

Зидан не сможет рассчитывать на Серхио Рамоса, Эдера Милитао, Альваро Одриосолу, Федерико Вальверде, Карима Бензема и Луку Йовича. Матч "Интер" – "Реал" состоится завтра, 25 ноября. Весь список выглядит следующим образом:

Голкиперы: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Рафа Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди, Виктор Чуст;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Мартин Эдегор, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро.