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Зидан не взял трех лидеров на поединок с Интером в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Зидан не взял трех лидеров на поединок с Интером в ЛЧ
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Мадридский "Реал" опубликовал заявку из игроков, которые отправятся в Милан на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером".

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Зидан не сможет рассчитывать на Серхио Рамоса, Эдера Милитао, Альваро Одриосолу, Федерико Вальверде, Карима Бензема и Луку Йовича. Матч "Интер" – "Реал" состоится завтра, 25 ноября. Весь список выглядит следующим образом:

Голкиперы: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Рафа Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди, Виктор Чуст;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Мартин Эдегор, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго, Уго Дуро.

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В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Федерико Вальверде
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Источник:
Goal.com

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