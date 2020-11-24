Конте: Интеру нужно обыграть Реал - других вариантов у нас нет

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте посетил пресс-конференцию перед матчем против "Реала".

"Мы должны выигрывать этот матч, показать хороший результат. Других вариантов или решений нет. Осталось три матча. Чтобы пройти дальше, нам нужно набрать по меньшей мере семь очков, а то и выиграть все три оставшихся матча в, возможно, самой трудной группе.

На мой взгляд, мы заслуживаем большего, чем те результаты, которые мы показали. Надо думать, как мы можем прибавить. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны все делать лучше.

В прошлом сезоне мы часто начинали матчи с правильным настроем. По сравнению с тем сезоном мы значительно увеличили владение, но в то же время стали позволять соперникам создавать слишком много моментов", - приводит слова итальянца сайт УЕФА.

За три первых тура "Интер" набрал лишь два очка и сейчас занимает четвертое место в группе.