Лига Чемпионов
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Дест забил первый гол за Барселону, открыв счет в матче против Динамо. ВИДЕО
Тяжело начало второго тайма
В матче четвертого тура Лиги Чемпионово киевское "Динамо" принимает "Барселону".
Первый тайм закончился со счетом 0:0, но во втором тайме подопечные Кумана смогли найти свой гол. Его автором стал летним новичок каталонцев Дест - первый гол американца за "Барселону".
Отметим, что UA-Футбол ведет аудиотрансляцию матча.
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