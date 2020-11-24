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Дест забил первый гол за Барселону, открыв счет в матче против Динамо. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тяжело начало второго тайма

Дест забил первый гол за Барселону, открыв счет в матче против Динамо. ВИДЕО
UA-Футбол
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В матче четвертого тура Лиги Чемпионово киевское "Динамо" принимает "Барселону".

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Первый тайм закончился со счетом 0:0, но во втором тайме подопечные Кумана смогли найти свой гол. Его автором стал летним новичок каталонцев Дест - первый гол американца за "Барселону".

Отметим, что UA-Футбол ведет аудиотрансляцию матча.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Сержиньо Дест
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