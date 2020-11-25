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Де Пена признан лучшим игроком Динамо по версиям WhoScored и SofaScore в матче с Барселоной

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Футболиста оценили в более чем 7 баллов

Де Пена признан лучшим игроком Динамо по версиям WhoScored и SofaScore в матче с Барселоной
Новина українською

Полузащитник Карлос де Пена признан лучшим игроком киевского "Динамо" в матче с Барселоной.

Порталы WhoScored и SofaScore оценили игрока – 7,3 и 7,4 соответственно.

За 71 минуту 28-летний уругваец 3 раза пробил по воротам (2 в створ), дважды успешно пошел в обводку, выиграл 2 из 3 верховые дуэли, провел 3 перехвата и 5 отборов мяча, 50 раз коснулся мяча, отдал 15 точных из 25 передач (60%) и 1 навес.

Лучшим игроком матча признан форвард "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт. Автор дубля и ассиста оценен в 8,9 и 9,0 соответственно.

Де Пена признан лучшим игроком Динамо по версиям WhoScored и SofaScore в матче с Барселоной - изображение 1

Де Пена признан лучшим игроком Динамо по версиям WhoScored и SofaScore в матче с Барселоной - изображение 2

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.11.2020 в 15:38
Оказывается в этих инвалидов ещё и лучший был
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