У Шахтера есть шансы на плей-офф, у Динамо - только на третье место. Расклады перед пятым туром ЛЧ

Уже завтра начнется пятый тур группового этапа Лиги Чемпионов. Многие команды именно на этой стадии могут решить свои вопросы о выходе в плей-офф. Сейчас в 1/8 уже шесть команд.

Разбираем ситуацию в группах перед матчами пятого тура. Данные взяты с сайта УЕФА.

Группа A: "Локомотив" (3 очка) - "Зальцбург" (1), "Атлетико" (5) - "Бавария" (12)

"Бавария" вышла в плей-офф с первого места в группе

вышла в плей-офф с первого места в группе "Атлетико" гарантирует себе второе место, если обыграет "Баварию", а "Локо" потеряет очки с "Зальцбургом"

гарантирует себе второе место, если обыграет "Баварию", а "Локо" потеряет очки с "Зальцбургом" "Локомотив" потеряет шансы на 1/8 финала в случае поражения или ничьей, если "Атлетико" победит

потеряет шансы на 1/8 финала в случае поражения или ничьей, если "Атлетико" победит "Зальцбург" потеряет шансы на 1/8 финала, если проиграет "Локомотиву" (в этом случае австрийцы займут последнее место), или если оба матча завершатся вничью, или если "Атлетико" обыграет "Баварию"

Группа B: "Шахтер" (4) - "Реал" (7), "Боруссия" Менхенгладбах (8) - "Интер" (2)

"Боруссия" выйдет в плей-офф, если обыграет "Интер", или если сыграет вничью, а "Шахтер" потеряет очки с "Реалом". В случае собственной победы и поражения "Реала" менхенгладбахцы гарантируют себе первое место

выйдет в плей-офф, если обыграет "Интер", или если сыграет вничью, а "Шахтер" потеряет очки с "Реалом". В случае собственной победы и поражения "Реала" менхенгладбахцы гарантируют себе первое место "Реал" выйдет в плей-офф, если обыграет "Шахтер"

выйдет в плей-офф, если обыграет "Шахтер" "Шахтер" потеряет шансы на 1/8 финала, если проиграет "Реалу"

потеряет шансы на 1/8 финала, если проиграет "Реалу" "Интер" потеряет шансы на 1/8 финала, если не обыграет "Боруссию". Если "Интер" потеряет очки с "Боруссией", а "Шахтер" обыграет "Реал", миланский клуб займет четвертое место

Группа C: "Порту" (9) - "Манчестер Сити" (12), "Марсель" (0) - "Олимпиакос" (3)

"Ман Сити" уже в 1/8 финала. Ничья или победа над "Порту" обеспечат английскому клубу первое место

уже в 1/8 финала. Ничья или победа над "Порту" обеспечат английскому клубу первое место "Порту" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Сити" или если "Олимпиакос" не обыграет "Марсель"

выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Сити" или если "Олимпиакос" не обыграет "Марсель" "Олимпиакос" потеряет шансы на 1/8 финала, если не обыграет "Марсель" или если "Порту" избежит поражения от "Сити"."Олимпиакос" гарантирует себе третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы, если сыграет вничью

потеряет шансы на 1/8 финала, если не обыграет "Марсель" или если "Порту" избежит поражения от "Сити"."Олимпиакос" гарантирует себе третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы, если сыграет вничью "Марсель" потерял шансы на 1/8 финала. Если марсельцы не обыграют "Олимпиакос", они останутся на последнем месте в группе

Группа D: "Ливерпуль" (9) - "Аякс" (7), "Аталанта" (7) - "Митьюлланн" (0)

"Ливерпуль" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Аякса". Если мерсисайдцы обыграют "Аякс", а "Аталанта" потеряет очки с "Митьюлланном", они гарантируют себе первое место

выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Аякса". Если мерсисайдцы обыграют "Аякс", а "Аталанта" потеряет очки с "Митьюлланном", они гарантируют себе первое место "Митьюлланн" останется последним

Группа E: "Краснодар" (1) - "Ренн" (1), "Севилья" (10) - "Челси" (10)

"Севилья" и "Челси" гарантировали себе место в плей-офф. Победитель очного матча обеспечит себе первое место

и гарантировали себе место в плей-офф. Победитель очного матча обеспечит себе первое место "Краснодар" и "Ренн" шансы на 1/8 финала потеряли. Победитель очного матча гарантирует себе третье место и путевку в 1/16 финала Лиги Европы

Группа F: "Боруссия" Дортмунд (9) - "Лацио" (8), "Брюгге" (4) - "Зенит" (1)

"Боруссия" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лацио" или если "Брюгге" не обыграет "Зенит". Победа гарантирует дортмундцам первое место

выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "Лацио" или если "Брюгге" не обыграет "Зенит". Победа гарантирует дортмундцам первое место "Лацио" выйдет в плей-офф, если обыграет "Боруссию", или если "Брюгге" проиграет "Зениту", или если оба матча в группе завершатся вничью

выйдет в плей-офф, если обыграет "Боруссию", или если "Брюгге" проиграет "Зениту", или если оба матча в группе завершатся вничью "Брюгге" потеряет шансы на 1/8 финала, если проиграет или если оба матча завершатся вничью. Если оба матча завершатся вничью, "Брюгге" будут гарантированы третье место и путевка в 1/16 финала Лиги Европы

потеряет шансы на 1/8 финала, если проиграет или если оба матча завершатся вничью. Если оба матча завершатся вничью, "Брюгге" будут гарантированы третье место и путевка в 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" потерял шансы на 1/8 финала. Если питерцы не возьмут максимум очков с "Брюгге", выше четвертого места они уже не поднимутся

Группа G: "Ференцварош" (1) - "Барселона" (12), "Ювентус" (9) - "Динамо" Киев (1)

"Барселона" и "Ювентус" уже в 1/8 финала. "Барселона" гарантирует первое место, если в пятом туре наберет очков больше, чем "Ювентус"

и уже в 1/8 финала. "Барселона" гарантирует первое место, если в пятом туре наберет очков больше, чем "Ювентус" "Динамо" и "Ференцварош" шансы на 1/8 финала потеряли. Судьба третьего места в группе в пятом туре решиться не может

Группа H: "Истанбул Башакшехир" (3) - "РБ Лейпциг" (6), "Манчестер Юнайтед" (9) - "Пари Сен-Жермен" (6)

"МЮ" выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "ПСЖ" и "Лейпциг" не выиграет у "Башакшехира". "МЮ" гарантирует себе первое место, если победит, или если сыграет вничью, а "Лейпциг" не победит

выйдет в плей-офф, если избежит поражения от "ПСЖ" и "Лейпциг" не выиграет у "Башакшехира". "МЮ" гарантирует себе первое место, если победит, или если сыграет вничью, а "Лейпциг" не победит "Истанбул Башакшехир" потеряет шансы на 1/8 финала, если не обыграет "Лейпциг"

Отметим, что завтра "Шахтер" примет "Реал", а "Динамо" в среду встретится с "Ювентусом".