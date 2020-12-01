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Тете: Я мечтаю играть за Барселону

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(1 голосов)

Вингер Шахтера хотел бы встретиться с Пеле и намерен второй раз переиграть Реал

Тете: Я мечтаю играть за Барселону
UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер “Шахтера” Тете дал интервью BBC Sport, в котором рассказал о своем переходе в донецкий клуб, о победном матче против “Реала” и поделился своей самой сокровенной мечтой.

“Игра против “Реала” была самой лучшей и самой важной в моей карьере. Я получил удовольствие, и это была честь для меня играть против таких легенд как Марсело и Каземиро – мечты становятся реальностью. Я хотел проявить свои сильные качества, поэтому шел в дриблинг на Марсело. Я был счастлив помочь команде добыть такую великую победу”.

“Мне не было сложно выбрать “Шахтер”, потому что я знал, какое у меня будет окружение. Я разговаривал с Дугласом Костой, воспитанником “Гремио”, как и я, и он сказал, что в “Шахтере” много бразильцев”.

“Адаптироваться в “Шахтере” было легко. Тренер Луиш Каштру – португалец, и даже наш нутрициолог из Португалии. Все здесь разговаривают на португальском, клуб делает все возможное, чтобы мы себя чувствовали как дома”.

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Тете надеется повторить карьерный путь Дугласа Косты, а его кумир – это Роналдиньо, тоже выпускник “Гремио”. При этом Тете находит вдохновение и в игре Пеле.

“Я восхищаюсь Пеле. Он был великолепен, и у меня была привычка перед каждым матчем смотреть в раздевалке видео его игры. Было бы невероятно встретиться с ним, или хотя бы поговорить с ним. Возможно, если я еще раз переиграю “Реал”, этого будет легче достичь”.

“Моя самая большая мечта – это играть за “Барселону”. Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Роналдо играли за “Барселону” и я надеюсь дополнить этот список. Конечно, матчи против “Реала” должны только способствовать этой цели".

"Также я поддерживаю “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”, хотя это враги. Это крупнейшие традиционные клубы Англии. Когда они играют друг против друга, я сохраняю нейтралитет. Было бы классно играть за кого-то из них”.

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“Прозвище “Ураган” (Furacao)? Однажды я провел хороший матч за молодежную команду “Гремио” и журналисты придумали мне это прозвище. Мне оно нравится, потому что подчеркивает мой взрывной стиль”.

“В свое время я играл в центре полузащиты, также пробовал себя на левом фланге. Позиция правого вингера остается моей любимой. Люди говорят, что я играю как Роббен. Был бы рад попытаться достичь такого уровня”.

“Мы должны снова хорошо сыграть против “Реала”. Предыдущая игра придала нам уверенности, и мы сделаем все возможное, чтобы снова забить три гола”, – сказал Тете.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри) Тете
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 16:19
Або сітки з мячами носити, або бутси Мессі начищати до блиску.
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