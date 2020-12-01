Федецкий: Недооценки уже не будет. В Киеве Реал покажет, что такое на самом деле Реал

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился своими ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал".

"Сказать, что "Шахтеру" в матче с "Реалом" будет сложно – это ничего не сказать. Надо быть реалистами. Повторения матча в Мадриде однозначно не будет. "Реал" сам понимает, с кем он играет и со стороны мадридской команды недооценки точно не будет. Для "Шахтера" ничья будет неплохим результатом, но, к сожалению, мне кажется, "горнякам" будет тяжело. Думаю, с минимальным перевесом выиграет "Реал". Почему-то мне так кажется.

Мадридцы захотят взять реванш? Однозначно! Недооценки точно не будет. Если в Мадриде они хотели закидать шапками "Шахтер". Думали, что, если за "горняков" сыграет молодежь, то легко их обыграют. Сейчас в Киеве такого точно не будет. Думаю, в этом поединке "Реал" покажет, что такое на самом деле "Реал" и какая это команда.

"Горнякам", в первую очередь, надо сыграть дисциплинированно и с максимальной самоотдачей. Игроки "Шахтера" прекрасно понимают против кого они играют", - сказал Федецкий.

Напомним, что матч начнётся сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.