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Ван де Бек: МЮ приложит все усилия, чтобы обыграть ПСЖ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но и у парижан будут свои задачи

Ван де Бек: МЮ приложит все усилия, чтобы обыграть ПСЖ
UA-Футбол
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Полузащитник "МЮ" Донни ван де Бек высказался перед матчем против "ПСЖ".

"Завтра нам будет противостоять один из европейских грандов. Все мы понимаем, какая сложная задача стоит перед нами. Но помним и о том, что на кону.

Мы хотим пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Поэтому для начала нужно выйти из группы. Это надо держать уме, сделав все для победы над "ПСЖ", - приводит слова голландца сайт УЕФА.

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Отметим, что в матче первого тура "МЮ" обыграл парижан на их поле.

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В статье: Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) Донни ван де Бек
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 20:57
Однозначно, победа МЮ!
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