Ван де Бек: МЮ приложит все усилия, чтобы обыграть ПСЖ

Полузащитник "МЮ" Донни ван де Бек высказался перед матчем против "ПСЖ".

"Завтра нам будет противостоять один из европейских грандов. Все мы понимаем, какая сложная задача стоит перед нами. Но помним и о том, что на кону.

Мы хотим пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Поэтому для начала нужно выйти из группы. Это надо держать уме, сделав все для победы над "ПСЖ", - приводит слова голландца сайт УЕФА.

Отметим, что в матче первого тура "МЮ" обыграл парижан на их поле.