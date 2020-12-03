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Мирча Луческу после поражения Ювентусу: Я принимаю ошибки наших молодых игроков
В данном случае - Дениса Попова
На пресс-конференции главный тренер киевского "
- Сегодня на поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. В нашем составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, конечно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков "Ювентуса" на сегодняшний день ощутимо выше.
Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы сыграли еще в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца.
Собственно говоря, и сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравним счет.
Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезала нам крылья. Во всех играх мы допускали таких ошибок, которые перечеркивали нашу хорошую игру.
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