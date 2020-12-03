Мирча Луческу после поражения Ювентусу: Я принимаю ошибки наших молодых игроков

На пресс-конференции главный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу после игры с "Ювентусом" в Турине (0:3) отметил опыт для молодых игроков.

- Сегодня на поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. В нашем составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, конечно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков "Ювентуса" на сегодняшний день ощутимо выше.

Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы сыграли еще в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца.

Собственно говоря, и сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравним счет.

Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезала нам крылья. Во всех играх мы допускали таких ошибок, которые перечеркивали нашу хорошую игру.