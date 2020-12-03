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Мирча Луческу после поражения Ювентусу: Я принимаю ошибки наших молодых игроков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В данном случае - Дениса Попова

Мирча Луческу после поражения Ювентусу: Я принимаю ошибки наших молодых игроков
Новина українською

На пресс-конференции главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после игры с "Ювентусом" в Турине (0:3) отметил опыт для молодых игроков.

- Сегодня на поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. В нашем составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, конечно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков "Ювентуса" на сегодняшний день ощутимо выше.

Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы сыграли еще в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца.

Собственно говоря, и сегодня мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравним счет.

Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезала нам крылья. Во всех играх мы допускали таких ошибок, которые перечеркивали нашу хорошую игру.

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (6)
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storm_ua (Николаев)
03.12.2020 в 09:25
Увольняйся, и гоу хом... За последние лет 25,это самый слабый Ювентус.. Влетать так безвольно, просто позор
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beatles (Крижопіль)
03.12.2020 в 09:35
ну так и Динамо сейчас тоже ...Что говорить, если команда из пгт. в 5-ке лидеров чемпионата? А отмазки - да, согласен. Дед ими живёт, ими утешается!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.12.2020 в 09:51
Дед строит команду. И правильно он говорит игры с такими соперниками дают неоцененный опыт молодым игрокам. Вот дай Бог и Динамо выйдет все же в ЛЕ. Тогда мы и посмотри со следующего года как команда будет смотреться на уровне команд ЛЕ финальной части.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.12.2020 в 09:55
Как бы оно не было Дед не получил не одно усиление состава и играет теми же футболистами что и играл Мыхалыч. И я думаю многие со мной согласятся что сейчас это совсем другая команда и другой футбол. А если ты хотел за менее полгода с тех неудачников получить игроков которые играют на равных против лучших команд Европы то это тебе в сказку
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ascent (Луксор)
03.12.2020 в 09:07
Плохая черта: виноваты все, кроме тренера!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.12.2020 в 09:48
А кто сказал что кто то выноват? После жеребьевки все говорили про борьбу за ЛЕ. Так вот борьба впереди мы её не проиграли.
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