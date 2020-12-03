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Наставник Ювентуса Андреа Пирло отметил действия игроков Динамо относительно свободных зон
В первом тайме
Главный тренер туринского "Ювентуса" после победы над "
- В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно добавляем как в "физике", так и в технике.
Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.
Дибале нужна игровая практика, чтобы вернуть себе форму. На этот раз он вышел на поле и сыграл около получаса, но ему нужно больше игрового времени, чтобы обрести былую форму.
Сегодня было важно провести хороший матч. Мы могли лучше использовать свои моменты в первом тайме, но постарались с забитым мячом в начале второго. После этого мы гораздо лучше контролировали игру, - цитирует тренера УЕФА.
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