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Наставник Ювентуса Андреа Пирло отметил действия игроков Динамо относительно свободных зон

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В первом тайме

Наставник Ювентуса Андреа Пирло отметил действия игроков Динамо относительно свободных зон
Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" после победы над "Динамо" в 5 туре Лиги чемпионов 3:0 подытожил поединок.

- В Лиге чемпионов нужно быстро двигаться и быстро перемещать мяч по полю. Помогает и хорошая игра в обороне. Эта победа придаст нам уверенности. Мы постепенно добавляем как в "физике", так и в технике.

Мы хорошо сыграли против молодой команды, которая много бегает. Было трудно находить свободные зоны в первом тайме, но после забитого мяча стало значительно проще. Мы создали несколько хороших моментов и оборонялись лучше по сравнению с предыдущими матчами.

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Дибале нужна игровая практика, чтобы вернуть себе форму. На этот раз он вышел на поле и сыграл около получаса, но ему нужно больше игрового времени, чтобы обрести былую форму.

Сегодня было важно провести хороший матч. Мы могли лучше использовать свои моменты в первом тайме, но постарались с забитым мячом в начале второго. После этого мы гораздо лучше контролировали игру, - цитирует тренера УЕФА.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев) Пауло Дибала
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