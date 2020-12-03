С оттенком скандала. Боруссия Д – Лацио 1:1. Обзор матча и видео голов

"Боруссия" с Холандом и без Эрлинга – это две разных команды. Вчера это подтвердил матч с "Лацио". Римляне пропустили в конце первого тайма, а в начале второго усилили давление и сравняли счет немного скандально. Арбитр поставил пенальти по необъяснимой причине. 1:1 – "шмели" уже в плей-офф, "орлы" поспорят за вторую путевку в матче с "Брюгге" через неделю.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов "Боруссия Д" – "Лацио".

Дортмунд. "Вестфаленштадион".

"Боруссия Д" – "Лацио" 1:1

Голы: Геррейру (44) – Иммобиле (67, пенальти)