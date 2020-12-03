Худжамов: Боюсь, что с Ференцварошем будет игра, что футболисты как по минному полю будут ходить

Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов прокомментировал поражение "Динамо" в 5-м туре ЛЧ от "Ювентуса" .

"Я боюсь, что с "Ференцварошем" будет такая игра, что футболисты как по минному полю будут ходить, когда одна ошибка ставить крест.

По игре с "Ювентусом" особо нечего разбирать. Все было видно на поле, что пока класса недостаточно, чтобы играть наравне с такими командами. Нужно терпение болельщиков, президента, самих игроков, тренера, чтобы гнуть свою линию.

В первом голе дали подать, Забарного спокойно отыграли... Ну и с каким бы уважением я к Бущану не относился, но тут ошибка. Я понимаю, что скользкий газон, но я увидел, что у него было два решения, как действовать: отводить мяч в сторону или перекидывать через перекладину. Такое бывает", - сказал Худжамов.

Напомним, что "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов ив последнем туре в матче с "Ференцварошем" будет бороться за путевку в Лигу Европы. При это киевлян устроит и ничья со чсетом не более 2:2.