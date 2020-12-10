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Главный сейв дня! ВИДЕО, как Трубин отбил удар Лукаку в девятку

Лига Чемпионов
(1 голосов)

19-летний вратарь - один из героев матча против Интера

Главный сейв дня! ВИДЕО, как Трубин отбил удар Лукаку в девятку
Новина українською

Будем откровенны - Интер владел преимуществом в матче с Шахтером в шестом туре Лиги Чемпионов. Команда Конте постоянно атаковала и некоторые из этих атак вполне могли завершиться взятием ворот. Например, в первом тайме горнякам откровенно повезло после удара Мартинеса в перекладину. А вот в начале второго Шахтер уже спас его 19-летний голкипер Анатолий Трубин. После подачи со штрафного по воротам с близкого расстояния головой пробивал Лукаку, однако вратарь сыграл безупречно!

Добавим, что Трубин в текущем сезоне сыграл в пяти из шести поединков группового этапа. Три матча он отстоял на ноль, в частности, оба против Интера, а также против Реала. Правда, в игре с Боруссией он пропустил сразу шесть мячей.

Матч Интер – Шахтер завершился со счетом 0:0, что позволило горнякам выйти в Лигу Европы с третьего места.

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В статье: Ромелу Лукаку Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
10.12.2020 в 10:40
Красава!
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5ata4ok (Харьков)
10.12.2020 в 10:36
главный сейв это не вовремя подставленая голова Лукаку
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ZSTV1223 (Черкаси)
10.12.2020 в 10:00
Сейв звичайно дуже хороший, але думаю вирішальний сейв зробив Лукака
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 09:56
Гідна заміна П'ятову.
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