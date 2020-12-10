Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный сейв дня! ВИДЕО, как Трубин отбил удар Лукаку в девятку
19-летний вратарь - один из героев матча против Интера
Будем откровенны - Интер владел преимуществом в матче с Шахтером в шестом туре Лиги Чемпионов. Команда Конте постоянно атаковала и некоторые из этих атак вполне могли завершиться взятием ворот. Например, в первом тайме горнякам откровенно повезло после удара Мартинеса в перекладину. А вот в начале второго Шахтер уже спас его 19-летний голкипер Анатолий Трубин. После подачи со штрафного по воротам с близкого расстояния головой пробивал Лукаку, однако вратарь сыграл безупречно!
Добавим, что Трубин в текущем сезоне сыграл в пяти из шести поединков группового этапа. Три матча он отстоял на ноль, в частности, оба против Интера, а также против Реала. Правда, в игре с Боруссией он пропустил сразу шесть мячей.
Матч Интер – Шахтер завершился со счетом 0:0, что позволило горнякам выйти в Лигу Европы с третьего места.
Популярное сейчас
- Умер Паоло Росси. Он забивал в финале ЧМ и получал Золотой мяч
- Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
- ЛЧ. Интер - Шахтер 0:0. Дырявые руки
- Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО