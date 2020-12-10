Главный сейв дня! ВИДЕО, как Трубин отбил удар Лукаку в девятку

Будем откровенны - Интер владел преимуществом в матче с Шахтером в шестом туре Лиги Чемпионов. Команда Конте постоянно атаковала и некоторые из этих атак вполне могли завершиться взятием ворот. Например, в первом тайме горнякам откровенно повезло после удара Мартинеса в перекладину. А вот в начале второго Шахтер уже спас его 19-летний голкипер Анатолий Трубин. После подачи со штрафного по воротам с близкого расстояния головой пробивал Лукаку, однако вратарь сыграл безупречно!

Добавим, что Трубин в текущем сезоне сыграл в пяти из шести поединков группового этапа. Три матча он отстоял на ноль, в частности, оба против Интера, а также против Реала. Правда, в игре с Боруссией он пропустил сразу шесть мячей.

Матч Интер – Шахтер завершился со счетом 0:0, что позволило горнякам выйти в Лигу Европы с третьего места.