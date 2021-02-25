Сокрушительный удар по нафталиновым методам Симеоне. Тактика в матче Атлетико - Челси

Афиша противостояния лидеров испанской Ла Лиги и одной из сильнейших команд АПЛ гарантированно вызывает повышенный интерес даже на ярком фоне плей-офф Лиги чемпионов. Пара "Атлетико" – "Челси" виделась одной из самых ровных на стадии 1/8 финала.

Если бы матч состоялся еще месяц назад, то "Атлетико" был бы явным фаворитом, но в феврале результаты команды Диего Симеоне значительно ухудшились, тогда как "Челси" напротив явно прибавили с появлением на посту главного тренера Томаса Тухеля.

Испанский клуб подошел к первой встрече двухматчевого противостояния с очень серьезными кадровыми проблемами. В лазарете "индейцев" находится пять игроков основы – Хименес, Карраско, Врсалько, Триппьер и Эррера. Тухель не мог рассчитывать лишь на основного центрбека Тиаго Силву.

"Атлетико" – "Челси" – 0:1

Гол: Жиру (68)

"Атлетико": Облак, Эрмосо (Витоло, 84), Фелипе, Савич, Льоренте, Лемар, Сауль (Торрейра, 83), Коке, Корреа (Дембеле, 82), Феликс (Лоди, 83), Суарес

"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич (Канте, 74), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Вернер (Пулишич, 87), Жиру (Хавертц, 87), Маунт (Зиеш, 74)

Предупреждения: Льоренте (63), Лемар (90+3) – Маунт (1), Жоржиньо (64)

По большому счету, "Челси" сыграл по своей традиционной при Тухеле схеме – 3-4-3, которая имеет разные варианты подвидов в зависимости от характеристик соперников и плана на игру. Если чаще "Челси" в последних матчах действовал по структуре 3-4-2-1, то в Бухаресте скорее мы наблюдали ассиметричную формацию 3-4-1-2.

По своей тренерской философии Томас Тухель максимально близок к принципам Хосепа Гвардиолы. У немецкого специалиста футбол отличается своей гибкостью и текучестью. Система игры Тухеля не держится на строгих линейных каркасах. В игре его "Челси" игроки наделены не столько позициями, сколько определенными функциями в разных фазах игры. У Маунта была достаточно оригинальная роль. Основной зоной его деятельности на поле было полупространство между правым флангом и центральной зоной. По горизонтальным координатам англичанин маневрировал между линиями полузащиты и атаки.

Карта усредненных позиций игроков по временным отрезкам

Асимметричности схемам "Челси" в разных фазах кроме усредненной позиции Маунта добавляло расположение пары центральных хавбеков. На протяжении всего матча в фазе игры с мячом пара Жоржиньо – Ковачич смещалась ближе к левому флангу. Жоржиньо был в центре, а серб действовал в левом полуфланге.

Место в воротах занял Менди, вместо Силвы в центре обороны компанию Рюдигеру и Аспиликуэте составил Кристенсен. Наличие в структуре Тухеля системообразующих Ковачича и Жоржиньо не подвергалось сомнению. Функции правого и левого латералей выполняли Хадсон-Одои и Алонсо соответственно. В атаке слева действовал Вернер, справа чуть глубже - Маунт, в центре – Жиру.

Симеоне из имеющихся в распоряжении футболистов слепил похожую структуру 3-4-2-1, но учитывая методы действий команды в разных фазах игры, правильней будет идентифицировать базовую формацию, как 5-4-1, а низком блоке зонной обороны "Атлетико" и вовсе перестраивался на 6-3-1.

В начальных стадиях развития позиционных атак "Челси" номинальные хозяева перестраивались на структуру 5-4-1. Когда лондонцы продвигали мяч на половину поля "Атлетико", к границе второй и финальной третей поля, команда Симеоне переходила на формацию 6-3-1.

"Атлетико" редко вступал в прессинг, в основном это происходило, когда "красно-белые" теряли мяч в быстрой атаке. Большую часть игрового времени команда Симеоне провела в позиционной обороне.

"Челси" в фазе игры с мячом предполагала условия для диагональных векторов под передачи. Этому способствовало нетрадиционное расположение хавбеков и Маунта. Асимметричность поддерживалась во всех стадиях атаки. Маунт и Аспиликуэта часто создавали перегруз на правом фланге/полуфланге для контроля мяча. Противоположный фланг разгружался и после быстрых переводов "Челси" именно через эту зону гости старались вскрывать оборону соперника.

На скриншоте выше – структура игры в позиционной обороне "Атлетико" и атаке "Челси".

Команда Тухеля не просто больше контролировала мяч, основной зоной ее контроля была вторая треть на половине поля соперника. В среднем за одну атаку "Атлетико" делал 4 передачи, "Челси" – 6.

Тридцать один процент игрового времени мяч находился на трети поля "Атлетико", многовато для хоть и номинальных, но все-же хозяев, которым нужно было забивать.

Это карта ударов по воротам, которая также отображает подавляющее преимущество "Челси" – 11:6 в пользу лондонского клуба. При этом, игроки "Атлетико" не нанесли ни одного удара в створ ворот Менди, тогда как команда Тухеля имеет в своем активе 5 точных ударов.

Математически, испанцы не уступали соперникам в контроле мяча на своей трети поля, но во второй и третьей зонах у них в этом плане были большие проблемы.

На тепловой карте действий центральных защитников поражает зона активности центрбеков "Челси". Особенно высоко с мячом в атаках контактировал Аспиликуэта (правый полуфланг).

Не менее сотни касаний мяча в матче сделали три футболиста. Все они представляют английский клуб – Аспиликуэта – 117, Жоржиньо – 112 и Ковачич – 100. Впечатляет высота зон активности центральных полузащитников.

У "Атлетико" наибольшее количество передач между собой совершили Льоренте и Корреа – 11. Для сравнения, лучший показатель у "Челси" в этом плане – 30. Подобный уровень взаимосвязи был зафиксирован между Кристенсеном и Аспиликуэтой.

Несмотря на то, что аргентинский специалист в последние два сезона активно пытается усилить потенциал команды в позиционных атаках, видимо, существенные кадровые проблемы заставили его разработать максимально осторожный план игры на "Челси". Судя по переходу в фазе игры без мяча на игру в шесть защитников, Симеоне осознанно отказался от мяча и главной задачей "Атлетико" было сдержать позиционное наступление соперника, в идеале сыграть на ноль и отвечать быстрыми атаками. С последними двумя задачами на практике возникли трудности.

Методика Симеоне, как и Моуринью устаревает. Футбол стремительно развивается, но в абсолютно другом направлении. Шаблонность и простота явно уступили авангардизму Томаса Тухеля.

После матча главный тренер "Челси" Томас Тухель не скрывал своего удовлетворения результатом и тем, как его игроки выполнили план на игру:

"Мы понимали, что соперник готов "страдать" ввосьмером в своей штрафной. Поэтому планировали сохранять давление, атаковать как можно глубже. И мы справились с этим очень славно. Не позволяли сопернику продохнуть, убежать в контратаку. Задача - вскрыть оборону "Атлетико" - одна из сложнейших. Превосходный результат, чудесный гол. Все по делу. Мы хотели доминировать на половине соперника, сохранять предельную концентрацию, не допускать глупых ошибок и не забывать об умении соперника контратаковать. В итоге сыграли очень дисциплинированно. Тяжелый труд всей команды - это основа для больших побед".

В свою очередь, Диего Симеоне считает, что его команда за исключением отдельных эпизодов, контролировала ход игры:

"Нельзя изменить ход игры после того, как она уже завершена. Поэтому мы и любим футбол. Мы неплохо контролировали ход игры, но, возможно, немного терялись, когда сами получали мяч. "Челси" играет очень подвижно, нам удалось сбивать его ход. Возможно, нам стоит поработать над владением мячом. Обе команды проделали большую работу. Моментов было совсем немного, но соперник свой шанс не упустил. В остальном положение было равным. Мы хорошо оборонялись, выдвигались вперед, создавали что-то впереди. Второй тайм получился абсолютно равным. Если бы в сентябре мне сказали, что мы будем выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграем в первом матче с минимальным счетом, то я бы согласился на такой вариант. Ответный матч будет очень сложным, но то же можно сказать про любой поединок в Лиге чемпионов. Мы должны пройти этот сложный путь".

Похоже, главный тренер "Атлетико" выдает желаемое за действительное. Говорить, что "индейцы" контролировали ситуацию, а игра была равной – несерьезно. "Челси" Тухеля объективно переиграл лидеров чемпионата Испании. Визуальное впечатление подтверждаются даже самыми поверхностными статистическими данными. На мой взгляд, поражение с минимальным счетом – это вполне неплохой исход для команды Симеоне, учитывая абсолютное доминирование соперника.

Перед ответной игрой мы имеем – выездную победу объективно более сильной команды. У "Атлетико" немного шансов на проход в четвертьфинал. По крайней мере, с тем уровнем и методами игры, которые испанская команда показали в Бухаресте. Для успеха в противостоянии "Атлетико" необходимо будет значительно прибавить в контроле мяча и соответственно проактивных методах обороны.

бочке меда, которую Томас Тухель привез из столицы Румынии, не обошлось без ложки дегтя. С карточками перебрали Жоржиньо и Маунт. Если последнего достойно заменить будет не трудно, то отсутствие бразильского итальянца может иметь последствия на реализации системы игры. Тем не менее, эти потери – достойная плата за статус явного фаворита перед ответной игрой.

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