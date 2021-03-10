"Очень гордимся, что Дортмунд попала в восьмерку лучших команд". Терзич - о выходе в 1/4 ЛЧ

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал выход своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.

"Здорово, что вышли в четвертьфинал. Прекрасные ощущения. Мы рады нашему достижению и довольны показанной игрой. Гордимся ребятами.

Мы сражались до самого конца. Дортмунд далеко не всегда попадает в восьмерку лучших команд в Европе, так что мы очень гордимся своим достижением", - сказал Терзич.