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"Очень гордимся, что Дортмунд попала в восьмерку лучших команд". Терзич - о выходе в 1/4 ЛЧ
Наставник "черно-желтых" доволен игрой команды
Фото: bvb.de
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал выход своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.
"Здорово, что вышли в четвертьфинал. Прекрасные ощущения. Мы рады нашему достижению и довольны показанной игрой. Гордимся ребятами.
Мы сражались до самого конца. Дортмунд далеко не всегда попадает в восьмерку лучших команд в Европе, так что мы очень гордимся своим достижением", - сказал Терзич.
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