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"Очень гордимся, что Дортмунд попала в восьмерку лучших команд". Терзич - о выходе в 1/4 ЛЧ

Лига Чемпионов
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Наставник "черно-желтых" доволен игрой команды

"Очень гордимся, что Дортмунд попала в восьмерку лучших команд". Терзич - о выходе в 1/4 ЛЧ

Фото: bvb.de

Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал выход своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.

"Здорово, что вышли в четвертьфинал. Прекрасные ощущения. Мы рады нашему достижению и довольны показанной игрой. Гордимся ребятами.

Мы сражались до самого конца. Дортмунд далеко не всегда попадает в восьмерку лучших команд в Европе, так что мы очень гордимся своим достижением", - сказал Терзич.

Читайте также Боруссия Д в последний раз проигрывала дома в Лиге чемпионов еще в сезоне 2018/2019

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
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Источник:
UEFA

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